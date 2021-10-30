'Burası Türkiye Cumhuriyeti' cevabı veremedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf görünümlü provokatör Cemil Taşkesen, alenen bölücülük çağrısı yaparak "Kürdistan inkar ediliyor, biz buna karşıyız. Senin bulunduğun yer Kürdistan. Biz varız ama ne yazık ki bu Meclis'te inkar ediliyor" şeklinde haddini aşan skandal ifadeler kullandı.

Provokatöre haddini bildiremeyen Akşener'in "Sen burayı Kürdistan olarak tarifleyebilirsin başkası için de farklıdır. Bunu kabul etmem mümkün değil" demekle yetinmesi tepki çekti. Öte yandan Taşkesen, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.