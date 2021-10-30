VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan Beyaz Saray için 'yaptırım' açıklaması: Çelişkili tavrının göstergesidir
Sıcaklıklar azalıyor
Emeklilikte yaşı bekleyen işsize sağlık sigortası
Atama kararları Resmi Gazete'de
"F-16 satışı dönüm noktası olur"
Şehit oğlundan kaçırtan CHP sorusu: Hiç mi yanlış demediniz?
Beş zincir markete 'fahiş fiyat' cezası
'Burası Türkiye Cumhuriyeti' cevabı veremedi
Oğlak rahat, Koç aşk heyecanında
Korona felç bırakabilir
Mamografi taramasını atlamak hayati risk oluşturabilir
Midenin doğal ilacı karaağaç çayı
Ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanıdı
İşte Squid Game Adana
Merkel: Göç sorununda Türkiye desteklenmeli
New York'ta Cumhuriyet Bayramı nedeniyle göndere Türk bayrağı çekildi
Galata Kulesi'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel görsel şölen
ABD'nin 29 Ekim mesajı!
Bakan Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu
Türkiye'de 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi
Moskova'daki NATO binası mühürlendi
İstanbul yeni AKM'ye kavuştu!
Başkan Erdoğan'dan AKM paylaşımı
ABD'de 2 bin 127 kişi daha koronavirüsten öldü
30 Ekim 2021 Cumartesi 07:59:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 08:01:00

Meral Akşener provokatöre haddini bildiremedi... 'Burası Türkiye Cumhuriyeti' cevabı veremedi

Kaynak: Akşam

ABONE OL

Akşener ‘Burası Türkiye' diyemedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt ziyaretinde ‘Burası Kürdistan' diyen kişiye hak ettiği cevabı veremedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf görünümlü provokatör Cemil Taşkesen, alenen bölücülük çağrısı yaparak "Kürdistan inkar ediliyor, biz buna karşıyız. Senin bulunduğun yer Kürdistan. Biz varız ama ne yazık ki bu Meclis'te inkar ediliyor" şeklinde haddini aşan skandal ifadeler kullandı.

Provokatöre haddini bildiremeyen Akşener'in "Sen burayı Kürdistan olarak tarifleyebilirsin başkası için de farklıdır. Bunu kabul etmem mümkün değil" demekle yetinmesi tepki çekti. Öte yandan Taşkesen, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Etiketler : meral akşener provokatör kürdistan terör örgütü propaganda
Kimse zorla evlendirmiyor

Kimse zorla evlendirmiyor
42 yaş mutluluğu

42 yaş mutluluğu
Deniz gün sayıyor

Deniz gün sayıyor
Baba oluyor

Baba oluyor
İmzayı attı üç klip çekti

İmzayı attı üç klip çekti
‘Yeşil Vadinin Kızı' Beren oldu

‘Yeşil Vadinin Kızı' Beren oldu
Barınaktan sahiplendi

Barınaktan sahiplendi
Memleketini coşturdu

Memleketini coşturdu
Yasemin'in kızı büyüdü

Yasemin'in kızı büyüdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER