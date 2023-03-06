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06 Mart 2023 Pazartesi 16:03:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 16:03:00

Meral Akşener, Millet İttifakı toplantısına katıldı

Kaynak: TRT Haber

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi binasına gelmesinin ardından Millet İttifakı toplantısı başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Millet İttifakı toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu toplanmasının ardından saat 15.50 sıralarında başladı.

Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilecek.

Öte yandan Saadet Partisi Genel Merkezi önüne davet edilen çok sayıda partili de adayın açıklanmasını bekliyor.

AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da bir otelde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi, 15 dakika sürdü.

Görüşmeye ilişkin İyi Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan Parti Sözcüsü Zorlu, Akşener'in milletin iradesi ve isteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin gereği olarak bir öneri getirdiğini aktardı.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Zorlu, şunları kaydetti:

"İki değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın icracı, yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda, az önce Sayın Genel Başkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler.

Şu an itibarıyla Genel Başkanımız birazdan Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Etiketler : chp iyi parti kemal kılıçdaroğlu meral akşener

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