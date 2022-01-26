26 Ocak 2022 Çarşamba 21:29:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 21:29:00
Meral Akşener koronavirüse yakalandı
Kaynak: AA
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyadan yeni tip koronavirüse (KOVID-19) yakalandığını duyurdu.
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Akşener, eşiyle birlikte bir hafta karantinada olacağını belirtti.
Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.
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