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26 Ocak 2022 Çarşamba 21:29:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 21:29:00

Meral Akşener koronavirüse yakalandı

Kaynak: AA

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyadan yeni tip koronavirüse (KOVID-19) yakalandığını duyurdu.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Akşener, eşiyle birlikte bir hafta karantinada olacağını belirtti.

Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

Etiketler : Koronavirüs Meral Akşener sağlık durumu
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