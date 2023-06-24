Meral Akşener, İYİ Parti'de yeniden genel başkan seçildi

İYİ Parti'nin ATO Congresium'daki 3. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı.

Oylama sonucuna göre, seçimde 1151 delege sandığa gitti. 1127 oyun geçerli, 24 oyun geçersiz olduğu seçimde, Meral Akşener, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.