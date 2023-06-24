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24 Haziran 2023 Cumartesi 15:21:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 15:21:00

Meral Akşener, İYİ Parti'de yeniden genel başkan seçildi

Kaynak: TRT Haber

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Meral Akşener, İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayına katılan 1151 delege oyunun bin 127 geçerli oyunu alarak Genel Başkan seçildi.

İYİ Parti'nin ATO Congresium'daki 3. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı.

Oylama sonucuna göre, seçimde 1151 delege sandığa gitti. 1127 oyun geçerli, 24 oyun geçersiz olduğu seçimde, Meral Akşener, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.

Etiketler : iyi parti meral akşener genel başkan
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