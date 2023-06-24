Meral Akşener, İYİ Parti'de yeniden genel başkan seçildi
Kaynak: TRT Haber
Meral Akşener, İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayına katılan 1151 delege oyunun bin 127 geçerli oyunu alarak Genel Başkan seçildi.
İYİ Parti'nin ATO Congresium'daki 3. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı.
Oylama sonucuna göre, seçimde 1151 delege sandığa gitti. 1127 oyun geçerli, 24 oyun geçersiz olduğu seçimde, Meral Akşener, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.
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