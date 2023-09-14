Meral Akşener ipleri kopardı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kötü haber

Türkiye, 2024'ün Mart ayında yapılacak yerel seçimlere odaklandı... Bir dönem 'Birleşerek kazanacağız' diyen 8'li koalisyon partileri arasında ise kriz bir türlü aşılamadı. Oy oranları eriyen ve aldıkları yenilgiyle hem parti tabanından hem de seçmenden tepki yağan CHP ve İYİ Parti'de kavga tırmandı.

AKŞENER'E TEPKİ YAĞDI

Yenilginin faturasının kesildiği Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim sesleri yükselirken, HDP ortaklığındaki koalisyon masasında bulunması nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener de milliyetçi seçmeni kızdırdı. Oy oranı düşen, TBMM'de milletvekili kaybeden Meral Akşener, koltuğunu korumak için hamleleri sıraladı...

İTTİFAK ÇAĞRILARINA KAPIYI KAPATTI

26 Ağustos günü yaptığı konuşmada, ittifak çağrılarına kapıyı kapatan Meral Akşener "Her ilçede, her beldede kendi adayımızı çıkartacağız" çıkışı yaptı... Bu sözlerin ardından hem İYİ Parti'den hem de CHP'den ortaklık için pazarlıklar başladı. Ancak CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Yolları açık olsun" sözü üzerine koalisyonda gemiler yakıldı. İYİ Parti dün, 81 ilde kendi adaylarını çıkartacaklarını açıkladı.

AKŞENER: KENDİ BAŞIMIZA...

İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda alınan kararın ardından Meral Akşener'in, "Kendi başımıza yol yürüyeceğiz. Son sözü ise millet söyler. Bizim hedefimiz ise 2028'de iktidar olmak" açıklaması yaptığı ortaya çıktı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ PANİKTE!

İYİ Parti'nin kendi adaylarını çıkartacaklarını açıklaması, en çok da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cephesinde panik yarattı. Daha önce İYİ Parti ve HDP desteği ile seçilen iki CHP'li Belediye Başkanları Meral Akşener'in tavrıyla şoka uğradı. Öte yandan İYİ Partili yetkililer, İmamoğlu ve Yavaş'a destek vermeyeceklerini açıkladı. "Ankara ve İstanbul için de adaylarımız hazır" diyerek bir dönem Cumhurbaşkanı yardımcılığı için destekledikleri isimlere kapılarını kapattı.