İmamoğlu hamlesi Akşener'i masada yalnızlaştırdı

Meral Akşener, İmamoğlu hamlesi sonrası 6'lı masada yalnız kaldı
Kaynak: Yeni Şafak
Altı muhalefet liderinin oluşturduğu 6'lı masada aday belirsizliği sürüyor. ‘Saraçhane' mitingi ile derinleşen krizde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hamlesinin 6'lı masa ters etki yaptığı öne sürüldü. DEVA ve Gelecek partilerinin son gelişmeler sonrasında CHP'ye yakınlaştığı İYİ Parti liderine olan güvenlerini sorgulamaya başladığı iddia edildi.
6'lı masadaki aday belirsizliği, liste ve kadro pazarlıklarının neden olduğu rekabet ve risk alanlarına Saraçhane soğukluğu da girmeye aday. Masanın baş aktörlerinden biri olan Akşener'e ortakların güveninin azaldığı ifade ediliyor.
Yeni Şafak'ın haberine göre; Masada Akşener'e en yakın isim olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yaşanılan son gelişmelerden sonra Kılıçdaroğlu ile daha da yakınlaştığı ileri sürülüyor. Gelecek Partisi'nde Kılıçdaroğlu'na yönelik adaylıkta soğukluk yaşarken bu durumun son zamanlarda tersine döndüğü belirtiliyor. Diğer ortaklarla ise Kılıçdaroğlu ile Saraçhane'den sonra ikili diyaloğun daha da arttığı belirtiliyor.
BAŞAKTÖRLÜĞÜ ZAYIFLADI
Özellikle CHP genel merkezinde gelişmelerden duyulan rahatsızlığa ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapılıyor. Masanın ikinci büyük ortağı İYİ Parti'nin masadaki baş aktör figürünün zayıfladığı ileri sürülüyor. DEVA Partisi Genel Merkezinde de Akşener'in bu hamlesinin masada onu yalnızlaştırdığına dönük değerlendirmeler dikkat çekiyor.
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