VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB duyurdu: 2 terörist öldürüldü
Mısır Dışişleri Bakanı: Yıkıcı deprem bizi çok üzdü
Hikayemizle kalplere girdik
Köpeğimi kimse korkutamaz
Birbirimize ihtiyacımız var
GPS ile takip edilen Leylek İstanbul'da
Nemrut yıkılmadı
Deprem sonrası renk değişimi
İş yerini aşevine çevirdi
WhatsApp gruplarının 'son kullanma tarihi' olacak
Yaralar sarılıyor
Özlemi dinmiyor
Hastanede moral ziyareti
Çocuklar için bağış çağrısı
Saplantılı hayrana 3 ay uzaklaştırma
Artık o bir korist
Hayat devam ediyor
Arıca, yönetmen koltuğunda
Afetzedelere kira desteği
Usta isimlere onur ödülü
Oscar'a kardeşi gidecek diye üzgün
Bakanlıktan kıymetli maden rafinerilerine faaliyet izni için başvuru hatırlatması
"Sıvılaşma vasfı olan tarım arazisinden, faydan uzak duracağız"
Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
08 Mart 2023 Çarşamba 07:48:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 07:48:00

Meral Akşener: Herkes 'Masadan kalktı' dedi ama ben değil masa kalktı

ABONE OL

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında altılı masanın olaylı toplantısını ilk kez anlattı. Herkesin kendisi için 'Masadan kalktı' dediğini aktaran Akşener, "Masa kalktı ben değil" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Altılı Masa'yı dağıttığı toplantıda neler yaşandığını anlattı.

'BEN DEĞİL MASA KALKTI'

Masayı neden dağıttığı yönündeki soruya da yanıt veren Akşener, "Hiçbir şey gizli saklı değil. Perşembe günkü müzakere masasında, müzakereye kapalı ortam oluştu. Yani; siz bir fikir ortaya koyuyorsunuz diğer 5 kişi tek bir konuda karar almış, onun üzerinden geri gitmiyor. Siz de bunun tartışılmasını arzu ediyorsunuz. Dolayısıyla orada ne oluyor? Herkes bana masadan kalktı diyor ama; masa kalktı." ifadelerini kullandı.

KRİZ ÇIKARAN AÇIKLAMALARININ ARKASINDA DURDU!

Akşener zehir zemberek açıklamalarıyla ilgili ise, "O metni kendim yazdım. Ben tarihçiyim neticede, sosyal bilimciyim. 28 yıldır aktif politika yapıyorum. Bir siyasi partinin mutfağını yönettim. Sert olarak algılanabilir; ama aslında net olmasına dikkat ettim. Aşırı netlikler genel olarak sinir bozar. Bu 'hayır biz beşimiz böyle düşünüyoruz, senin önerilerin herhangi bir takdire uygun değil' gibi tutum alınırsa, o zaman net olursunuz. Çünkü siz, kendimden bahsediyorum, kişisel olarak hiçbir şeyin talibi değilim." dedi.

Etiketler : İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Altılı Masa chp

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX