Meral Akşener enfeksiyon teşhisiyle hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındı.
Ateş, kusma, ağrı ve halsizlik şikayetiyle Ankara'da bir hastaneye başvuran Akşener'e viral enfeksiyon teşhisi konuldu.
Yapılan kontrollerinde enfeksiyona bağlı olarak kan değerleri yüksek çıkan Akşener, tedbiren hastanede müşahede altına alındı.
Akşener'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Rahatsızlığı nedeniyle yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantısını ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programını iptal eden Akşener'in tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği öğrenildi.
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