Akşener, İmamoğlu'nun ardından Yavaş'ı hedef aldı: Siyasi ahlaksızlık

Yerel seçimlere günler kala muhalefette sular durulmuyor. İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener, partisindeki istifaların sorumlusu olarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'sahtekarlık, ahlaksızlık' sözleriyle hedef almıştı. Meral Akşener, Afyonkarahisar'da katıldığı programına ise bu kez CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a aynı sözlerle tepki gösterdi.

KURT YEDİĞİ AYAZI UNUTMAZ

Mansur Yavaş'ın 'İl başkanı, ilçe başkanı, belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, İYİ Parti'den istifa ettiler, benle çalışıyorlar' sözlerini hatırlatan Akşener, Yavaş'a şu cevabı verdi:

"Diğerleri anlamaz ama bu söyleyeceğimi Sayın Mansur Yavaş ve etrafındaki tayfa anlayacaktır. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi billahi tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap kötülük bul. Böyle bir sistemden hayır çıkmaz. İnsanlara güvenip, onlar için fedakarlık yapıp karşılık olarak siyasi ahlaksızlık görüyorsanız eğer oraya bir mim koyacaksınız. Rahmetli Başbuğumuzun evimizde söylediği bir cümle var; 'Evladım herkese bir mim koy. Bazen evreni kaplasın, bazen pertavsızla görünsün.' Burada bütün İYİ Partililerin huzurunda söz veriyorum, bu sözünü unutmayacağım. Mimi koymadığımız için ihanetler boyumuzu aştı ama dediğim gibi bozkurt kışı geçirir yediği ayazı unutmaz. Ayın 31'ine 7 gün kaldı. Göreceğiz ne olacak."

'SARAÇHANE TAYFASI'

CHP ile geçmiş seçimlerde yaptıkları ittifakı hatırlatan Akşener, geçen mayıs seçimlerine atıfta bulunarak, "Ben kazanacak aday dedikçe arkadaşlar tersine döndü, masa kuruldu derken sonuç itibarıyla 2023'te biz o seçimi kaybettik. İstanbul'u, Ankara'yı almak Türkiye'yi kazandırmıyormuş, onu öğrendik" ifadelerini kullandı. Enteresan olaylar yaşadıklarını kaydeden Akşener, "İmamoğlu'na bir hukuki ceza çıktı ve ortalık karıştı. Sayın Kılıçdaroğlu Almanya'daydı ben koştur koştur gittim. Sayın İmamoğlu'na destek olayım dedim ama bugün tırnak içinde 'Saraçhane medyası' denilen tayfa, yani bugün 'kanım aksa da zafer İmamoğlu'nun' diyen medyamsı, gazetecimsi arkadaşların tümü ölmüş anama sövdüler" eleştirisinde bulundu.