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27 Şubat 2024 Salı 19:54:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 19:54:00

Meral Akşener, CHP'li kadını tersledi: DEM'e teşekkür, bize küfür ediyoruz, hadi be!

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31 Mart seçimleri yaklaşırken muhalefette gerilim tırmanmaya devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendisine Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklemediği için tepki gösteren seçmene sert sözler söyledi. CHP-DEM Parti ilişkisini hatırlatarak "DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfrediyorsunuz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Daha evvel, 'CHP ile yan yana niye oldun, PKK'yla berabersin, teröristsin.' Şu anda da 'Sen neden CHP'yi desteklemiyorsun?' diye bir soru var. Çok zor. Ama seçmeni memnun etmek en önemlisi." dedi.

Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında, partisinin Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır ile Mamak'ta esnafı ziyaret etti.

Çarşı İçi Caddesi'ndeki dükkanları dolaşan Akşener, talep eden vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ziyaret sırasında Akşener, vatandaşlarla da sohbet etti. Bu sırada bir kişi, İYİ Partinin, CHP ile ittifaktan ayrılmasına ve yerel seçimlere tek başına girmesine ilişkin tepkisini dile getirerek, "Milletvekilliğinde güzelce aldınız da niye şimdi belediye başkanlıklarında ayrılıyorsunuz?" diye sordu.

"BİZ SEÇTİRDİK ZAMANINDA KARDEŞİM"

Bunun üzerine Akşener, "Biz seçtirdik zamanında kardeşim. Bugün de 'tek başımıza bir girelim, görelim' dedik. Sen vereceksen ver. Hangi milletvekilini aldık biz?" dedi.

Aynı kişinin, "Cumhurbaşkanlığında, Mansur Başkanı da İmamoğlu'nu da desteklediniz. Şimdi niye desteklemiyorsunuz?" sorusuna Akşener, "Ayrı giriyoruz kardeşim. Oy vermeyin siz de." karşılığını verdi.

"DEM'E TEŞEKKÜR EDİYORSUNUZ, BİZE KÜFÜR EDİYORSUNUZ"

Meral Akşener, "Niye döndünüz?" sorusu üzerine, "Sizin için mi parti kurduk biz? Biz bu millet için parti kurduk. Vermeyin kardeşim bize oy. Gidin CHP'yi destekleyin seçtirin. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfür ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Sonrasında bir kasap dükkanına giren Akşener, burada kendisini bekleyen basın mensuplarına da "Hür müstakillik kadar zor, bir tarafıyla da çok kolay bir iş yokmuş. Kimseye yaranamıyorsun. Daha evvel, 'CHP ile yan yana niye oldun, PKK'yla berabersin, teröristsin.' Şu anda da 'Sen neden CHP'yi desteklemiyorsun?' diye bir soru var. Çok zor. Ama seçmeni memnun etmek en önemlisi." açıklamasını yaptı.

Etiketler : Meral Akşener DEM CHP İYİ PARTİ
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