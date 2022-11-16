VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ivanka Trump 2024 başkanlık seçimlerinde siyasetten uzak duracak
Milley: Rusya'nın Ukrayna'da elektrik altyapısını hedef alması savaş suçudur
UAEA Başkanı: Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin çabaları çok değerli
ABD: Polonya'nın füze olayı ile ilgili açıklamasıyla çelişen bir şey görmedik
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının kilit ismi Suriye'de yakalandı
Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
'Türkiye'de bazıları eğitim kendi tekellerinde olsun istiyor'
Cemevleri düzenlemesi yasalaştı: Belediyeler destek verebilecek
Bakan Kurum, Katar ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü
Bir anda bastırdı! Sarıkamış beyaza büründü
Vatandaşlar soba kullanımı konusunda uyarıldı
Rusya: Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmanın tarafsız olacağına eminiz
İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı
MSB: Yurt dışına kaçmak isteyen 4 terörist yakalandı
Rusya'dan İrlanda Başbakanı'nın da aralarında bulunduğu 52 kişiye yaptırım
Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
Alman İçişleri Bakanı Faeser: Nakit ödemelere 10 bin euro limit getirilmeli
Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor
Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotu alev aldı
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin siber tehditlerine karşı işbirliğini sürdürecek
Azerbaycan'dan Fransa'ya protesto notası
Umman Körfezi'nde bir petrol tankeri bombalı dronla vuruldu
Teröre karşı birlik yürüyüşü
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl 5'.si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Siirt Kısa ...
16 Kasım 2022 Çarşamba 14:25:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 14:25:00

Merak edilen soru yanıt buldu... 'Kırmızı gül'ün sırrı çözüldü

Kaynak: DHA

ABONE OL

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın yakalandığı evin, kaçmasına yardım edecek kişi olan Ahmet Jarkas'ın annesine ait olduğu ortaya çıktı. Ahmet Jarkas'ın kardeşleri ve annesinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Bu arada teröristin kaçarken elinde bulunan güllerin sırrı da çözüldü.

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından terörist kadın Ahlam Albashır, 4 ay önce Türkiye'ye birlikte girdiği ve karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ı aradı. Ancak Bilal Hassan, Albashır'e kendisiyle ilgilenemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti.

Buradaki eşyalarını alan Albashır, daha sonra saldırıdan sonra kendisini il dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas'la birlikte Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne gitti. Jarkas, Albashır'ı burada annesinin kaldığı eve götürdü. Albashır, polisin yaptığı operasyonla Küçükçekmece'de Ahmet Jarkas'ın annesinin kaldığı evde yakalandı. Albashır'la birlikte Jarkas'ın annesinin de gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü öğrenildi.

BOMBALI SALDIRGANIN ELİNDEKİ GÜLLERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Öte yandan terörist Ahlam Albashır'in olaydan sonra kaçarken elindeki güllerin de sırrı çözüldü. Albashır'in patlamanın yaşandığı bankta oturduğu sırada gül satan bir kadının yanına yaklaşarak gülleri uzattığı, Albashır'in gülleri almak istemeyince gülcünün ısrar ettiği, Albashır'in de dikkat çekmemek ve tartışmamak için gülleri satın aldığı belirtildi.

Etiketler : Ahlam Albashır elindeki güller Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi
Ailecek alışveriş

Ailecek alışveriş
Topuklu ayakkabı şikayeti

Topuklu ayakkabı şikayeti
ABD yolcusu

ABD yolcusu
Siyahlar içinde

Siyahlar içinde
Arda'dan hazırım imajı

Arda'dan hazırım imajı
Tarihi ikili

Tarihi ikili
Alice geri dönüyor

Alice geri dönüyor
Kumru'yu hastaneye Emre kaldıracak!

Kumru'yu hastaneye Emre kaldıracak!
Hayali çalışkan olarak anılmak

Hayali çalışkan olarak anılmak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX