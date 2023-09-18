Menfaat ittifakı böyle çöktü

Erdoğan karşıtlığıyla oluşturulan ittifakın birbirlerini ve milleti nasıl aldattığını bu kez de İP'li Bilge Yılmaz itiraf etti: "Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koydu."

Seçim öncesi Erdoğan karşıtlığıyla oluşturulan 6'lı Masa, seçimi kaybedince birbirlerini ve milleti nasıl kandırdıklarını tek tek itiraf etmeye devam ediyor. İYİ Parti (İP) Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun 6'lı Masa'ya adaylığını dayattığı için kaybettiklerini söyledi. Yılmaz, "Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti'ye adeta hediye edildi" diye konuştu.

ÖZEL-ÖZTRAK POLEMİĞİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Partisi Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel arasında da tartışma çıktı. Öztrak ile Özel, partilerinin Karaman İl Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Özgür Özel, genel seçimlerin kaybedilmesinde herkesin kusurlu olduğunu belirterek, "CHP'de figür sayısı az. CHP'de siyaset odakları aşındı, törpülendi ve görünmez oldu. CHP'de kimi biliyorsunuz, dediğinizde televizyona çıkabilecek, mitinge gidebilecek, otobüsü çekip de Karaman'da 5 bin kişiyi toplayabilecek figür sayısının artması lazım' diye konuştu. Özel'in konuşmasının ardından Öztrak, Özgür Özel'in MYK üyelerine yönelik yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Öztrak, 'Size şiddetle itiraz ettiğimi belirtmeden geçemeyeceğim. MYK'deki tüm arkadaşlarımız, Türkiye'de her alanda önder olabilecek, kabiliyetlere sahip olan arkadaşlarımızdan oluşmuştur" dedi. Özel ise 'Ben mevcut MYK'ye söylemediğimi, söylüyorum diye söyledim, şerh koydum ama' diye cevap verdi.

CHP'NİN OLAYSIZ KONGRESİ YOK

CHP'nin İzmir kongresinden sonra Konya kongresi de karıştı. Blok-çarşaf liste tartışmasının ardından taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü. Belediye Başkanı fenalık geçirdi.

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel'in katıldığı Konya'daki kongrede yine tartışma çıktı. Mevcut İl Başkanı Bekir Yaman, CHP Konya eski Kadın Kolları Başkanı Deniz İndibi, CHP Konya 28. Dönem Milletvekili Adayı Dursun Kaplan başkanlık için yarıştı.

ÇEVİK KUVVET AYIRDI

Salonda İzmir kongresinde olduğu gibi liste gerginliği yaşandı. Tartışmanın ardından taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü. Kalabalığın arasında kalan bazı kadın partililer zor anlar yaşadı. CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa tartışmalar yaşanırken rahatsızlandı, bazı partililer de tepki olarak salonu terk etti. Kongrenin gerçekleştiği salona Çevik Kuvvet ekibi girerek, tansiyonu düşürdü.

Değişim yapmak zorunda olduklarını belirten Özgür Özel ise seçimden sonra uyuyamadığını belirterek, alınan sonuçtan dolayı salondakilerden özür diledi. İl Kongresi'ni Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ekip kazandı. Mevcut il başkanı Bekir Yaman 324 delegenin oyunu alırken rakibi Deniz İndibi 189 delegenin oyunu aldı. Yaman güven tazelerken, Kılıçdaroğlu ile beraber hareket edeceklerini deklare etti. Öte yandan Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi'nde yaşanan olayların soruşturulmasını istedi.