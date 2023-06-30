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30 Haziran 2023 Cuma 20:03:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 20:03:00

Menemen'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: IHA

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İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Yahşelli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 dakika sonra müdahaleye başladı. Ekipler 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 25 arazöz 6 su ikmal ve 7 dozer ile hem karadan hem müdahalesi ile 3 saat içinde kontrol altına alındığı öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, yangının yaklaşık 10 hektarlık bir alanı etkilediği öğrenildi.

Etiketler : yangın müdahalesi orman yangını kontrolü Menemen ilçesi yangın
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