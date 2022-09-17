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17 Eylül 2022 Cumartesi 19:59:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 19:59:00

Menderes'in köyünde 61 yıldır dinmeyen acı

Kaynak: AA

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Merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Aydın'ın Koçarlı ilçesinin Çakırbeyli Mahallesi'ndeki hemşehrilerinin üzüntüsü 61 yıldır sürüyor.

Cumhuriyet tarihinin ilk darbesi 27 Mayıs'ın ardından 17 Eylül 1961'de idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki hemşehrileri acı olayı aradan geçen yıllara rağmen unutamıyor.

Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü ve çiftliğinin bulunduğu Çakırbeyli Mahallesi, merhum Başbakan'ın hatıralarını yaşatıyor.

Girişinde "Başbakanlarımızdan Adnan Menderes'in köyü Çakırbeyli'ye hoş geldiniz" yazısı bulunan mahallede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi de yer alıyor.

ÇİFTLİK ÇALIŞANI YAŞADIĞI ACIYI PAYLAŞTI

Menderes'in çiftliğinde uzun yıllar çalışan 92 yaşındaki Münevver Çıkrık, "dünyanın en iyi adamı" olarak tanımladığı Menderes'i büyük sevgi ve özlemle hatırlıyor.

Münevver Çıkrık, AA muhabirine, babasının Menderes'in çiftliğinde kahyalık yaptığını, kendisinin de 10 yaşında geldiği çiftlikte büyüdüğünü ve burada çalıştığını ifade etti.

Menderes Hükümeti askeri darbeyle devrilinceye değin çiftlikte bulunduğunu ve o günlere tanıklık ettiğini dile getiren Çıkrık, şöyle konuştu:

"(Adnan Menderes) İdam edilince gazeteyi gösterdiler, bayılmışım, haberim yok kendimden. Çok üzüldük, halen daha üzülüyoruz. Türkiye'yi Türkiye yaptı 10 sene içinde, çekemediler, astılar. Ondan önce her şey vesikayla alınıyordu. Ondan sonra her şey bollaştı. Çok iyi birisiydi. Karşıdan geldiğinde 'Bey abi hoş geldin' diyemeden o bana sorardı 'Kızım nasılsın iyi misin? derdi."

Menderes'in çiftlikte işçilerle yemek yediğini ve mütevazı bir kişi olduğunu anlatan Çıkrık, şunları söyledi:

"Çekemediler, astılar. Milleti dışarı çıkarmadılar. 'Aydın efeleri neredeler?' diye söylenmişler. 'Kalkan olursa yağmur gibi bomba yağdırın' demiş diye Cemal Gürsel, millet sokağa çıkmadı, bir şey yapamadılar. Bir sene mahkeme oldu ama biz mahvolduk."

Mahalle Muhtarı Özer Orcan, 17 Eylül'ü "acıların yaşandığı gün" olarak nitelendirdiklerini dile getirdi.

Menderes'in kendi topraklarını hemşehrilerine bıraktığını belirten Orcan, "Orhaniye'den Cincin Ovası'na kadar her tarafa dağıtmış. Kendisi sadece 1500 dönümlük yer bakmış. Bu kadar şeyin içinde bizlere ekmek yediriyorsa bizim teşekkür etmemiz gerekiyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden 78 yaşındaki Melahat Orcan da Menderes ve ailesinin çok iyi insanlar olduğunu belirterek, çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Etiketler : Menderes Cumhuriyet tarihi İdam
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