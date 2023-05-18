VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hoşçakal Patron
"Anneler Günü'nü kutlamadım"
'Depremzedelere hakaret' tepkisi! "Affedilemez bir alçaklıktır"
Yüz Yıllık Mucize'nin Efe'si
Memurlara kira desteği müjdesi
"Milletimizin verdiği rekor oy ikinci tur için en büyük güvencemizdir"
18 Mayıs 2023 Perşembe 17:19:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 17:19:00

Memurlara kira desteği müjdesi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla yasal düzenleme yapıldığını, büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

Vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği önemli üç sorunu çözmek için Cumhur ittifakı olarak çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya-Ukrayna savaşı sonra asrın felaketi depremler arz talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklanıyor. Bu ahlaki de değil insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gerekeni yapacağız.

"KİRA KATKISI VERECEĞİZ"

Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız. Şimdiden TOKİ için yerler bakmaya başladık arkadaşlarımızla beraber ve ilgili kurumlarımızla beraber.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu memur kira
Bakü enerjisi

Bakü enerjisi
2 milyon barajını aştı

2 milyon barajını aştı
Peşini bırakmayacağım

Peşini bırakmayacağım
Seçim için Londra'dan geldi

Seçim için Londra'dan geldi
Komşudan Linet'e ortak proje teklifi

Komşudan Linet'e ortak proje teklifi
Annesi oy kullanırken fenalaştı

Annesi oy kullanırken fenalaştı
Sandıkta pahalı tarz yarışı

Sandıkta pahalı tarz yarışı
"Ailece yemek yiyeceğiz"

"Ailece yemek yiyeceğiz"
Dostça ayrılık

Dostça ayrılık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX