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12 Ocak 2022 Çarşamba 23:41:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 23:42:00

Memur zammını da içeren kanun teklifinin 9 maddesi kabul edildi

Kaynak: AA

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Memur ve emekliye ek zammı içeren kanun teklifinin 9 maddesi kabul edildi. Buna göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı yüzde 30'a yükseltilecek ve katılımcılara kısmen ödeme alma imkanı sağlanacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 1'inci bölümü kabul edildi.

Bu bölümde kabul edilen 9 maddeye göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.

Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

BES'TE KISMİ ÖDEME DÖNEMİ

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) belirli bir süre bulunan katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı sağlanacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan, devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının yüzde 50'sine kadar kısmen ödeme yapılabilecek.

Bu durumda kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25'ini aşmamak üzere devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme gerçekleştirilebilecek.

DEVLET KATKISI YÜZDE 30'A YÜKSELTİLECEK

BES'te yüzde 25 olarak belirlenen devlet katkısı oranı yüzde 30'a yükseltilecek.

Buna göre, işveren tarafından ödenenler dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamındaki katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 30'una karşılık gelen tutar, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince hesaplanacak.

Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10'a kadar indirmeye yetkili olacak.

Devlet katkısı, bakanlık bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere emeklilik gözetim merkezine ödenecek.

DEVLET KATKISI, KATKI PAYI ÖDEMELERİNDEN AYRI TAKİP EDİLECEK

Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamayacak.

Anılan sınırı aşan katkı payları için bakanlığın uygun görüşüyle, kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili katkı payının ödendiği yılı takip eden takvim yıllarında da devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılabilecek

Bu ödenekten bütçenin diğer kalemlerine hiçbir şekilde aktarma yapılamayacak. Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek.

45 YAŞ ÜSTÜ KATILIMCILAR DA DAHİL OLABİLECEK

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikle 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek.

BES'te ödenen katkı paylarına yapılan düzenleme, sistemde yer alan katılımcılara da uygulanacak.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, kanun teklifinin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.

Erdoğmuş, aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Etiketler : memur zammı ek zam bes
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