Memur zam oranları belli oldu! İşte tüm maaş hesapları
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun toplantısı sona erdi. Toplantıda çıkan karara göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Peki, yeni zam oranlarıyla memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek tahmini yeni maaş tablosu...
Dört milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu.
Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti.
Bugün beşinci ve son toplantısını yapan Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirdi.
İlk altı ayında yüzde 15
Buna göre;
-2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10,
-2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.
Kurulun verdiği karar kesin olurken ve oranlara ise itiraz edilemeyecek.
HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?
Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.
MEMURLAR NE İSTİYORDU?
Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
MEMUR ZAMMI İÇİN HESAPLAMALAR YAPILDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2024 memur ve memur emeklisi zammı için geçtiğimiz günlerde yüzde 40-45 aralığında artış yapılacağını bizzat açıklamıştı.
Merkez Bankası verileri ile yapılan aktüeryal hesaplamaya göre 6 aylık enflasyonun ise yüzde 33,13 olması bekleniyor.
Bu yüzde 33,13'lük 6 aylık enflasyon oranı refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammını temsil ediyor.
Bu rakamdan Temmuz 2023'de uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olarak gerçekleşecek.
Bu rakamı 2024 yılı ilk 6 ayı için belirlenen toplu sözleşme zammı oranı da eklenecek.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Tüm bu gelişmelerle en düşük memur maaşının 22.017 TL'den 32 bin TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor. En düşük memur emeklisi maaşı da 9.876 liradan 14.500 lira seviyelerine gelecek.
OCAK 2024 EMEKLİ ZAMMI İÇİN HANGİ RAKAMLAR ÖNE ÇIKIYOR?
7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Meclis'in Ekim ayında açılması ile emekliye seyyanen zam yapılmasının söz konusu olduğu Ankara kulislerinde sıkça konuşuluyor.
Burada memur maaşı zammı oranlarının SGK ve Bağ-Kur emeklileri için referans alınması bekleniyor.
En düşük emekli maaşının ise Hazine desteği ile 10 bin TL'ye çıkarılması gündemde yer alıyor.
Emekliye kademeli zam ise masada yeniden formül olarak yerini aldı.
Buna göre emeklilerin kök maaşlarına yüzde 45, yüzde 40, yüzde 35 ve 30 zam verilmesi gündemde olacak.
8,4 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR
Zam oranı 3,7 milyon memuru, 2,7 milyon memur emeklisini ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı ilgilendiriyor. Bilindiği üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri doğrudan memur zammı ile belirleniyor.
OCAK DÖNEMİ %44,42'LİK ZAM ORANINA GÖRE MAAŞ TAHMİN ORANLARI
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4
32.438
46.847
MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1
22.926
33.110
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
29.525
42.640
ÖĞRETMEN 1/4
26.642
38.476
BAŞKOMİSER 1/3
32.613
47.100
POLİS MEMURU 8/1
29.512
42.621
UZMAN DOKTOR 1/4
37.162
53.669
HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1
26.428
38.167
MÜHENDİS 1/4
33.109
47.816
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1
23.525
33.975
PROFESÖR 1/4
48.111
69.482
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
31.750
45.853
VAİZ 1/4
27.608
39.871
AVUKAT 1/4
31.549
45.563
MÜSTEŞAR 1/1
35.911
51.863
GENEL MÜDÜR 1/1
31.784
45.902
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4
12.473
18.014
MEMUR (LİSANS) 4/1
9.765
14.103
ÖĞRETMEN 1/4
14.791
21.361
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4
20.941
30.243
BAŞKOMİSER 1/4
14.791
21.361
POLİS MEMURU 1/4
14.791
21.361
HEMŞİRE (LİSANS) 1/4
14.791
21.361
MÜHENDİS 1/4
14.810
21.389
TEKNİSYEN (LİSE) 1/4
10.633
15.356
PRATİSYEN HEKİM 1/4
21.860
31.570
PROFESÖR 1/4
25.678
37.084
İMAM HATİP
14.791
21.361
AVUKAT 1/4
14.791
21.361
OCAK DÖNEMİ %44,42'LİK ZAM ORANINA GÖRE MAAŞ ORANLARI
65 YAŞ AYLIĞI
ESKİ: 2.349 TL
YENİ: 3.392 TL
EVDE BAKIM DESTEĞİ
ESKİ: 5.098 TL
YENİ: 7.363 TL
KRONİK HASTALIK YARDIMI
ESKİ: 5.098 TL
YENİ: 7.363 TL
ENGELLİ AYLIĞI (%40-69)
ESKİ: 1.875 TL
YENİ: 2.708 TL
ENGELLİ AYLIĞI (%70 VE ÜSTÜ)
ESKİ: 2.812 TL
YENİ: 4.061 TL
SED ŌDEMELERİ
ÇOCUK (OKUL ÖNCESİ)
ESKİ: 2.422 TL
YENİ: 3.498 TL
ÇOCUK (İLKÖĞRETİM)
ESKİ: 3.632 TL
YENİ: 5.245 TL
ÇOCUK (ORTAÖĞRETİM)
ESKİ: 3.874 TL
YENİ: 5.595 TL
ÇOCUK (ORT. ÇAĞINDA OKUMAYAN)
ESKİ: 2.422 TL
YENİ: 3.498 TL
ÇOCUK (YÜKSEK ÖĞRETİM)
ESKİ: 4.359 TL
YENİ: 6.295 TL
KURULUŞ BAKIMINDAN AYRILAN GENÇLER
ESKİ: 1.937 TL
YENİ: 2.797 TL
NASIL HESAPLANACAK?
Memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. Yani Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme zam teklifine göre yeni hesap yapıldığında memur maaşları yüzde 44,42 oranında artacak.
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