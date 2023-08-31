Memur zam oranları belli oldu! İşte tüm maaş hesapları

Memur zam oranları belli oldu! İşte tüm maaş hesapları

Dört milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu.

Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti.

Bugün beşinci ve son toplantısını yapan Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirdi.

İlk altı ayında yüzde 15

Buna göre;

-2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10,

-2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Kurulun verdiği karar kesin olurken ve oranlara ise itiraz edilemeyecek.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

MEMURLAR NE İSTİYORDU?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

MEMUR ZAMMI İÇİN HESAPLAMALAR YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2024 memur ve memur emeklisi zammı için geçtiğimiz günlerde yüzde 40-45 aralığında artış yapılacağını bizzat açıklamıştı.

Merkez Bankası verileri ile yapılan aktüeryal hesaplamaya göre 6 aylık enflasyonun ise yüzde 33,13 olması bekleniyor.

Bu yüzde 33,13'lük 6 aylık enflasyon oranı refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammını temsil ediyor.

Bu rakamdan Temmuz 2023'de uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olarak gerçekleşecek.

Bu rakamı 2024 yılı ilk 6 ayı için belirlenen toplu sözleşme zammı oranı da eklenecek.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Tüm bu gelişmelerle en düşük memur maaşının 22.017 TL'den 32 bin TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor. En düşük memur emeklisi maaşı da 9.876 liradan 14.500 lira seviyelerine gelecek.

OCAK 2024 EMEKLİ ZAMMI İÇİN HANGİ RAKAMLAR ÖNE ÇIKIYOR?

7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Meclis'in Ekim ayında açılması ile emekliye seyyanen zam yapılmasının söz konusu olduğu Ankara kulislerinde sıkça konuşuluyor.

Burada memur maaşı zammı oranlarının SGK ve Bağ-Kur emeklileri için referans alınması bekleniyor.

En düşük emekli maaşının ise Hazine desteği ile 10 bin TL'ye çıkarılması gündemde yer alıyor.

Emekliye kademeli zam ise masada yeniden formül olarak yerini aldı.

Buna göre emeklilerin kök maaşlarına yüzde 45, yüzde 40, yüzde 35 ve 30 zam verilmesi gündemde olacak.

8,4 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR

Zam oranı 3,7 milyon memuru, 2,7 milyon memur emeklisini ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı ilgilendiriyor. Bilindiği üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri doğrudan memur zammı ile belirleniyor.

OCAK DÖNEMİ %44,42'LİK ZAM ORANINA GÖRE MAAŞ TAHMİN ORANLARI

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4

32.438

46.847

MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1

22.926

33.110

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

29.525

42.640

ÖĞRETMEN 1/4

26.642

38.476

BAŞKOMİSER 1/3

32.613

47.100

POLİS MEMURU 8/1

29.512

42.621

UZMAN DOKTOR 1/4

37.162

53.669

HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1

26.428

38.167

MÜHENDİS 1/4

33.109

47.816

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1

23.525

33.975

PROFESÖR 1/4

48.111

69.482

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

31.750

45.853

VAİZ 1/4

27.608

39.871

AVUKAT 1/4

31.549

45.563

MÜSTEŞAR 1/1

35.911

51.863

GENEL MÜDÜR 1/1

31.784

45.902

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4

12.473

18.014

MEMUR (LİSANS) 4/1

9.765

14.103

ÖĞRETMEN 1/4

14.791

21.361

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4

20.941

30.243

BAŞKOMİSER 1/4

14.791

21.361

POLİS MEMURU 1/4

14.791

21.361

HEMŞİRE (LİSANS) 1/4

14.791

21.361

MÜHENDİS 1/4

14.810

21.389

TEKNİSYEN (LİSE) 1/4

10.633

15.356

PRATİSYEN HEKİM 1/4

21.860

31.570

PROFESÖR 1/4

25.678

37.084

İMAM HATİP

14.791

21.361

AVUKAT 1/4

14.791

21.361

OCAK DÖNEMİ %44,42'LİK ZAM ORANINA GÖRE MAAŞ ORANLARI

65 YAŞ AYLIĞI

ESKİ: 2.349 TL

YENİ: 3.392 TL

EVDE BAKIM DESTEĞİ

ESKİ: 5.098 TL

YENİ: 7.363 TL

KRONİK HASTALIK YARDIMI

ESKİ: 5.098 TL

YENİ: 7.363 TL

ENGELLİ AYLIĞI (%40-69)

ESKİ: 1.875 TL

YENİ: 2.708 TL

ENGELLİ AYLIĞI (%70 VE ÜSTÜ)

ESKİ: 2.812 TL

YENİ: 4.061 TL

SED ŌDEMELERİ

ÇOCUK (OKUL ÖNCESİ)

ESKİ: 2.422 TL

YENİ: 3.498 TL

ÇOCUK (İLKÖĞRETİM)

ESKİ: 3.632 TL

YENİ: 5.245 TL

ÇOCUK (ORTAÖĞRETİM)

ESKİ: 3.874 TL

YENİ: 5.595 TL

ÇOCUK (ORT. ÇAĞINDA OKUMAYAN)

ESKİ: 2.422 TL

YENİ: 3.498 TL

ÇOCUK (YÜKSEK ÖĞRETİM)

ESKİ: 4.359 TL

YENİ: 6.295 TL

KURULUŞ BAKIMINDAN AYRILAN GENÇLER

ESKİ: 1.937 TL

YENİ: 2.797 TL

NASIL HESAPLANACAK?

Memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. Yani Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme zam teklifine göre yeni hesap yapıldığında memur maaşları yüzde 44,42 oranında artacak.