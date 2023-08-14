Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin zam teklifini değerlendirdi

Yalçın, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kamu İşveren Heyeti'nin, toplantıda memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 artış teklif ettiğini anımsatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Kamu İşveren Heyeti'ne tavsiyemiz, hiç vakit kaybetmeden teklifi revize etmesi ve yeni bir teklifle sıkışmış olan zamanı çok daha verimli kullanarak, takvimin sonunda mutabakatı mümkün kılacak zemine taşımak için gayret göstermesidir. Çünkü söz konusu rakamlar, beklentinin okunamadığı anlamına gelir. Önümüzde 17 Ağustos'ta ikinci teklif, daha sonrasında da son teklif için süreç var. Burada iki teklif getirilecek diye bir şey yok, üç teklif de getirilebilir. Onun için bu teklifi revize etmek lazım, güncellemek lazım. Teklifte refah payından söz edilmedi. Enflasyonist ortamda alım gücü kaybolmaması için 2024 yılı için özellikle üçer aylık teklifler sunduk. Teklif altışar aylık geldi. Bunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

"KİRALARLA İLGİLİ DE BİR TEKLİFİN GELMESİNİ BEKLİYORDUK"



Kamu görevlilerine kira yardımı yapılması yönünde taleplerinin de olduğunu anımsatan Yalçın, şunları söyledi:

"Masaya kiralarla ilgili de bir teklifin gelmesini bekliyorduk. Memur emeklilerinin ayakta kalma durumlarının olmadığını bu aylıklarla çok zorlandıklarını söylemiştik, bu konuda cümle kurulmasını bekliyorduk, kurulmadı. Teklifi sunmamızın üzerinden 21 gün geçti. Bunları çalışma için yeterli zaman vardı. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara varıncaya kadar diğer taleplerimizle ilgili cümle kurulabilirdi. Henüz bunlara ilişkin bir cümle kurulmadı."

Yalçın, 967 teklifin toplu sözleşme masasında olduğunu belirterek, tüm tekliflerin ele alınmasını için zamanın verimli kullanılması ve görüşmelerin aralıksız devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

Teklifin, Merkez Bankasının enflasyon tahmininin 10 puan gerisinde olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Hiç vakit kaybetmeden yeni teklifin gelmesi için maliye bürokrasisinin ve Kamu İşveren Heyeti'nin çalışması gerekiyor." dedi.