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29 Haziran 2023 Perşembe 16:19:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 16:19:00

Memur maaş düzenlemesi Meclis'e geliyor... "Bayram sonrası hızlıca gündeme alacağız"

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Başkan Erdoğan, AK Parti bayramlaşma programına telekonferansla katıldı. Başkan Erdoğan, memur maaş düzenlemesinin Kurban Bayramı sonrası hızlıca gündeme alınacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan, AK Parti bayramlaşma programına telekonferansla katıldı.

Başkan Erdoğan memur maaş düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullandı.

KADEMELİ ARTIŞ BEKLENİYOR

En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için göreve, unvana, dereceye ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış bekleniyor. 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra refah payı artışı da zam oranlarını belirleyecek.

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biz torba yasada inşallah sunacağız. Kısa zamanda Meclis'ten geçmesini sağlayacağız. Şu anda prosedüre bağlı kalmak suretiyle tatile girmeden Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarına yönelik düzenleme de teklifte yer alacak

Memurlara yapılacak olan zam doğrudan memur emeklilerine de yansıtılacak.

Ayrıca, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir düzenleme de bu teklifte yer alacak.

Düzenlemenin temmuz ayının ilk haftası Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklif, komisyonda görüşüldükten sonra Genel Kurul'da ele alınacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kurban bayramı memur maaşı
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