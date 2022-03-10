İstanbul için yeni karar: İdari izinli sayılacaklar

Memur, işçi ve personeller ile ilgili son dakika izin kararı! İstanbul Valisi Yerlikaya resmen duyurdu, yasak geldi

İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağı bildirildi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Motosiklet ve scooterların kullanımı bugün 19.00'dan sonra 2. bir karara kadar yasaklandı." dedi.