VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu'na tepki
Dışişleri'nden Arap Ligi'ne sert tepki
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı
YÖK'ün kararı Ukrayna'da eğitimleri yarım kalan öğrencilerin yüzünü güldürdü
ATAK helikopterde ilk ihracat yapıldı
İstanbul için yeni karar: İdari izinli sayılacaklar
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Çin Rusya'ya sırt çevirdi!
TOKİ yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Yerli ve milli ekipmanlar Antarktika'da
Ukraynalıların Romanya'ya geçişi sürüyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek
MHK Başkanı Gündoğdu: Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasın...
Başkan Erdoğan'dan barış için 5 günlük yoğun diplomasi trafiği
İngiltere, Rus Abramovich'in mal varlığını dondurdu, Chelsea'nin satışı askıya alındı
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
Lavrov'dan "Silah veren ülkelere müdahale edecek misiniz?" sorusuna yanıt
Kuleba'dan Çavuşoğlu'na özel teşekkür: Tekrar görüşmeye hazırız
Tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar geldi!
Karadeniz gazında heyecanlandıran gelişme
Bölgede doğalgaz krizi!
Türkiye ile Angola arasında mutabakat zaptı imzalandı
Tarihi zirveden ilk kareler!
10 Mart 2022 Perşembe 15:32:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 15:32:00

Memur, işçi ve personeller ile ilgili son dakika izin kararı! İstanbul Valisi Yerlikaya resmen duyurdu, yasak geldi

ABONE OL

İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağı bildirildi.

İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağı bildirildi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Motosiklet ve scooterların kullanımı bugün 19.00'dan sonra 2. bir karara kadar yasaklandı." dedi.

Etiketler : istanbul kar İstanbul Valisi Yerlikaya
Kadın olmanın zorluklarını anlattı

Kadın olmanın zorluklarını anlattı
Duygusal ziyaret

Duygusal ziyaret
Usta sanatçıya Alzheimer teşhisi

Usta sanatçıya Alzheimer teşhisi
Bir dizide 8 farklı karakter

Bir dizide 8 farklı karakter
Kapaklı gönderme

Kapaklı gönderme
Tiyatroda ‘Hesaplaşma'

Tiyatroda ‘Hesaplaşma'
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Paris'te Hadise rüzgarı

Paris'te Hadise rüzgarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER