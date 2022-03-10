İstanbul için yeni karar: İdari izinli sayılacaklar

10 Mart 2022 Perşembe 15:32:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 15:32:00
Memur, işçi ve personeller ile ilgili son dakika izin kararı! İstanbul Valisi Yerlikaya resmen duyurdu, yasak geldi
İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağı bildirildi.
İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağı bildirildi.
İstanbul Valisi Yerlikaya, "Motosiklet ve scooterların kullanımı bugün 19.00'dan sonra 2. bir karara kadar yasaklandı." dedi.
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