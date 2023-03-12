Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce oldu
Kaynak: AA
Memleket Partisi, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için ön seçimle adayını belirledi. Genel Başkan Muharrem İnce, oy birliği ile Cumhurbaşkanı adaylığına seçildi.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Memleket Partisi'nde genel merkez ile il ve ilçe başkanlıklarında sandık kuruldu. 105 bin 326 parti üyesine oy kullanma hakkı tanındı.
Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 17.00'de sona erdi. Oy verme işlemlerinin tamamlanması ile sandıklar açıldı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, oy birliği ile partisinin cumhurbaşkanı adayı oldu. Parti Sözcüsü İpek Özkal, konuya ilişkin açıklamada bulundu:
"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Memleket Partisi'nin adayı olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir. Vatana, millete hayırlı olsun."
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