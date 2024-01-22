VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meloni, yardım istedi: Başkan Erdoğan ile görüşmesi İtalya basınında
Kırgızistan 7.0 ile sallandı
Bebek katili İsrail, Gazze'de 108 günde 11 bin çocuk katletti
Türkiye ile dost ülke arasında imzalar atıldı!
Bakan Yerlikaya'dan 'kıyıya vuran cesetler' açıklaması: 'Kimlik tespit süreci sürüyor
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak
22 Ocak 2024 Pazartesi 22:10:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 22:10:00

Meloni, yardım istedi: Başkan Erdoğan ile görüşmesi İtalya basınında

ABONE OL

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni'nin İstanbul Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeye dair İtalya basınında yer alan haberlerde, göç alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin masaya yatırıldığı vurgulanırken, Meloni'nin Libyalı kaçakçıların durdurulması konusunda Başkan Erdoğan'dan yardım istediği belirtildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Türkiye'ye ilk resmi ziyareti kapsamında Vahdettin Köşkü'nde Başkan Erdoğan ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan ile Meloni arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmazken, görüşme İtalya basınında çarpıcı manşetler ile geniş yer buldu.

LİBYA MESELESİ MASADAYDI

Başkan Erdoğan ile Meloni'nin görüşmesi sonrası basın toplantısı gerçekleştirilmedi. İtalya basınından gazetecilerin Başbakanlık kaynaklarına dayandırdıkları habere göre görüşmede göç alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

MELONİ, BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Meloni'nin Türkiye ziyareti ve Başkan Erdoğan ile görüşmesi İtalya basınında geniş yer buldu.

İtalya basınından Il Giornale gazetesi görüşmeye dair yayınladığı analizde Başkan Erdoğan ile Meloni arasındaki iş birliği anlaşmalarını yazdı.

Il Giornale gazetesi, İtalya Başbakanı Meloni'nin Libyalı kaçakçıların durdurulması için Başkan Erdoğan'dan yardım istediğini aktardı.

İtalya basınında yer alan analizde "Başbakan'ın imzaladığı anlaşma, Erdoğan'ın büyük nüfuz sahibi olduğu Libya'dan çıkışları durdurmayı amaçlıyor" sözlerine yer verildi.

Etiketler : italya başbakanı giorgia meloni türkiye göç işbirliği libya yardım basına kapalı görüşme
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!
Yepyeni Emre!

Yepyeni Emre!
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX