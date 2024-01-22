İtalya basınında yer alan analizde "Başbakan'ın imzaladığı anlaşma, Erdoğan'ın büyük nüfuz sahibi olduğu Libya'dan çıkışları durdurmayı amaçlıyor" sözlerine yer verildi.
Meloni, yardım istedi: Başkan Erdoğan ile görüşmesi İtalya basınında
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni'nin İstanbul Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeye dair İtalya basınında yer alan haberlerde, göç alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin masaya yatırıldığı vurgulanırken, Meloni'nin Libyalı kaçakçıların durdurulması konusunda Başkan Erdoğan'dan yardım istediği belirtildi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Türkiye'ye ilk resmi ziyareti kapsamında Vahdettin Köşkü'nde Başkan Erdoğan ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan ile Meloni arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmazken, görüşme İtalya basınında çarpıcı manşetler ile geniş yer buldu.
LİBYA MESELESİ MASADAYDI
Başkan Erdoğan ile Meloni'nin görüşmesi sonrası basın toplantısı gerçekleştirilmedi. İtalya basınından gazetecilerin Başbakanlık kaynaklarına dayandırdıkları habere göre görüşmede göç alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.
MELONİ, BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ
Meloni'nin Türkiye ziyareti ve Başkan Erdoğan ile görüşmesi İtalya basınında geniş yer buldu.
İtalya basınından Il Giornale gazetesi görüşmeye dair yayınladığı analizde Başkan Erdoğan ile Meloni arasındaki iş birliği anlaşmalarını yazdı.
Il Giornale gazetesi, İtalya Başbakanı Meloni'nin Libyalı kaçakçıların durdurulması için Başkan Erdoğan'dan yardım istediğini aktardı.
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