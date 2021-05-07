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07 Mayıs 2021 Cuma 10:05:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 10:29:00

CHP'li eski vekil: 'Melik Bey bunlar devede kulak'

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650 milyon TL buzdağının görünen yüzü mü? AKŞAM'ın “650 milyonu kime verdiniz?” manşeti üzerine arayan eski bir CHP'li vekil “Bunlar devede kulak” dedi. Ortaya yeni sorular çıktı: “Bir kanala 2021 için 8 milyon TL sözü verildi mi?”, “Kadrosu bile olmayan anket firmasına 30 milyon ödendi mi?”

CHP'nin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek, görevinden ve partiden istifa ederken, medya organlarına ve anketçilere ödenen milyonlarca liranın hesabını sordu. Çiçek istifasında 650 milyon liranın partiye yakın medya organlarına ve ısmarlama seçim anketleri için bazı firmalara peşkeş çekildiğini iddia etti.

SÖYLENEN DEVEDE KULAK

Akşam Gazetesi'nin Çiçek'in iddialarını manşete taşıması üzerine tartışma başladı. Özellikle CHP'den küstürülen ve partiden ayrılmak zorunda olanlar Çiçek'in dile getirdiklerinin buz dağının görünen yüzü olduğunu ifade etti. CHP'den ayrılan eski bir milletvekiliyle yaptığımız görüşmede, Çiçek'i tanıdığını, onun dile getirdiklerinin "devede kulak" olduğunu ifade etti. Vekillik yaptığı dönemde genel merkezin akıl almaz bir takım işlere imza attığını söyledi, CHP'ye yakın medya organlarına her zaman düzenli para ödendiğini, ödenen paralar yetmeyince de bu kez canlı "yayın bedeli" adı altında ilave paralar aktarıldığını anlattı. Çiçek, 650 milyon liranın genel merkez kasasından parça parça CHP'ye yakın medya organlarına ve bazı anket firmalarına aktarıldığını söylüyor. Bu açıklamayı biraz araştırınca ortaya çok çarpıcı bir tablo çıktı. CHP'nin yanıtlaması gereken bu sorulardan bazıları şöyle;

MUHALİF TV KANALLARINA PARA AKIŞI: CHP'nin kasasından sadece 2021 için bir TV kanalına 8 milyon lira sözü verildi mi? Yine bu kanala, bu paraların 12 taksitte ödeneceği iletildi mi? Bir başka TV kanalına yine 2021 için 6 milyon lira ödeme sözü verildi mi?

KADROSU DAHİ OLMAYAN ŞİRKETE 30 MİLYON TL: Bugüne kadar kayda değer bir seçim tahmini tutturamayan, doğru dürüst kadrosu olmayan bir anket firmasına, sırf Cumhur İttifakı'nın oylarını düşük göstersin diye 1 yıl içinde 30 milyon liralık ödeme yapıldı mı? Ve yine adı sanı bilinmeyen iki yerel radyoya, toplamda 1 milyon lira ödendi mi? Bu soruların muhatabı kuşkusuz CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu'dur. Çiçek'in bir meydan okuma ve tarihi kayıtlara geçsin diye Genel Merkez'e sunduğu 3 sayfalık istifa mektubundaki ifadeler çok net. Çiçek istifasında aynen şu ifadelere yer veriyor; "Sorumsuzca harcanan 650 milyonun, önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak, siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın ta kendisidir."

ÖRGÜT BORCU GÖSTERİLDİ

Çiçek bazı parti yöneticilerinin şahsi harcamalarını da partiye ödettiğinin özenle altını çiziyor. Çiçek, "Bir zamanlar il başkanlığı, şimdi genel merkez yöneticiliği yapan kişiler şahsi harcamalarını örgüt borcu gibi göstererek genel merkeze ödetmesi en büyük parti suçu olmasına rağmen, bu kişiler bizim gibi gerçek partililere partililik öğretecek kadar zavallıdır" iddiasında bulunuyor.

Akşam

Etiketler : chp 650 milyon istifa mustafa kemal çiçek
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