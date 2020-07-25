Melih Gökçek'ten anlamlı Ayasofya Camii paylaşımı: Rabbimin hediyesi
Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, 86 yıl aradan sonra camiye çevrilerek ilk cuma namazına ev sahipliği yapan Ayasofya Camii'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, Danıştay kararıyla 86 yıl aradan sonra camiye çevrilerek ibadete açılan Ayasofya Camii'ne ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Gökçek, Ayasofya Camii'nin kubbesinin üstünde bulunan alemin ucuna hilalin denk geldiği anı gösteren fotoğrafı paylaştı.
"Rabbim'in hediyesi"
86 yıl sonra ilk kez cuma namazında cemaatini ağırlayan Ayasofya Camii'nin aleminin ucunda bulunan hilale, ayın hilal şeklinin yansıması duygu dolu görüntüler oluştururken, bu manzaraya ilişkin paylaşımda bulunan Gökçek, "Rabbim’in Ayasofya’nın açılışının ilk gecesinde müminlere hediyesi bu manzara" ifadelerini kullandı.
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