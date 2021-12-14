Ablasını öldürdü… Cezası belli oldu

Geçen yıl Adıyaman'dan Diyarbakır'daki ablası Melek Aslan'la (24) konuşmaya giden Mustafa Aslan (21), dehşet saçtı. Silahlı kardeş, sokakta tartıştığı ablasına 3 el ateş etti. Genç kız hayatını kaybederken, katil zanlısı tutuklandı. Melek'in Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun olduğu, Sakarya'daki Orhan Vatansever ile tanışıp evlilik kararı aldığı, ancak kıskançlık krizlerine girip tehditler yağdıran adamdan ayrılıp Diyarbakır'a döndüğü öğrenildi. Bir yandan KPSS'ye hazırlanan Melek'in cinayetten 1 ay önce Vatansever hakkında suç duyurusunda bulunup koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Eski sevgilisinin uygunsuz fotoğraflarını ailesine gönderdiği, kardeşi Mustafa'yı da ablasını öldürmesi için tahrik ettiği saptanan Orhan Vatansever Sakarya'da yakalandı, mahkemece tutuklandı.

'ÖLDÜR' DEMESE DE TAHRİK

Katil ile azmettiricinin cezası belli oldu. Savcı mütalaasında, sanık Vatansever'in Melek'in namusu hakkında ailesine olumsuz yorumlar yapıp müstehcen fotoğraflarını göndererek cinayeti azmettirdiği savunuldu. Sanık Orhan'ın, Mustafa'ya doğrudan ablası Melek'i öldürmesi gerektiği yönünde bir söz söylememesinin de bu durumu değiştirmeyeceği belirtildi. İki sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezaları müebbet hapse düşürdü. Mahkeme ayrıca, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan Orhan Vatansever'e 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.