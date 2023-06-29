Meksika'da bombalı saldırı: 5 yaralı

Meksika'da bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 5 ulusal muhafız yaralandı.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinin Celaya kentinde vatandaşlar şüpheli bir aracı fark ettikten sonra polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri bomba yüklü olduğu belirtilen aracı kontrol etmeye gitti. Terk edilmiş halde duran araç kontrol sırasında patlayarak alev aldı. Kaza sonucu 5 ulusal muhafız yaralanırken alevler diğer araçlara sıçradı. Bazı evlerin ise camları kırıldı. Hastaneye kaldırılan muhafızların durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.