Mehmetçik'ten mektup var

Ankara Altındağ'daki Şehit Onur Doğan İlkokulu öğrencileri, Hakkari'de vatan nöbeti tutan Mehmetçik'e sevgi ve minnet duygularını anlatan mektuplar yazdı. Mektupların ulaşmasından kısa süre sonra, Mehmetçik de minik öğrencilere cevap yazdı.



Mehmetçik'in kaleme aldığı mektuplar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından öğrencilere ulaştırıldı. 2022'de şehit olan ve okula adı verilen şehit Onur Doğan'ın anne ve babası da öğrencileri, okumalar sırasında yalnız bırakmadı.