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23 Eylül 2023 Cumartesi 15:44:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 15:44:00

Mehmetçik'ten Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu

Kaynak: TRT Haber

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Farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklar ile İHA'lar, Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız ile İHA'larımız, Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı mehmetçik hava kuvvetleri komutanlığı eğitim uçuşu
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