Mehmetçik'ten depremzedeler için sağlık taraması
Kaynak: IHA
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından afetzedelerin yaralarını saran Mehmetçik bölge halkı için sağlık taraması faaliyetlerini gerçekleştiriyor.
Depremin yaralarını saran Kahraman Mehmetçik bölge halkı için sağlık taraması faaliyetlerine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kahraman Mehmetçik'in bölge halkı için icra ettiği sağlık taraması faaliyetlerinin görüntüleri paylaşıldı.
Gerçekleştirilen paylaşımda "Kars'ta konuşlu 9'uncu Komando Tugayı, Hatay'ın köylerinde vatandaşlarımız için sağlık taraması görevine devam ediyor. Birlikte aşacağız" ifadelerine yer verildi.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün de deprem bölgesinde incelemelerini sürdürecekler. Osmaniye ve Gaziantep'te incelemelerde bulunacaklar.