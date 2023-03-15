Mehmetçik'ten Adıyaman'daki selden etkilenenlere yardım
Kaynak: AA
Adıyaman'da meydana gelen selin ardından hasar tespit ve tahliye çalışmalarına Mehmetçiğin destek sağladığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bitlis'te konuşlu 10'uncu Komando Tugayımız, Adıyaman'da hasar tespit çalışmalarına destek görevinin yanı sıra bölgede selden etkilenen vatandaşlarımızın da yardımına koşuyor." ifadesine yer verildi.
Bitlis'te konuşlu 10'uncu Komando Tugayımız, Adıyaman'da hasar tespit çalışmalarına destek görevinin yanı sıra bölgede selden etkilenen vatandaşlarımızın da yardımına koşuyor. #MSB pic.twitter.com/hjBUUfIXW1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 15, 2023
Paylaşımda, selden etkilenenlerin tahliye görüntülerine de yer verildi.
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