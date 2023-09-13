Karşılama törenin ardından Mehmetçiklerin aileleriyle kucaklaştı.
Mehmetçikler El-Bab görevini tamamlayıp Kağızman'a döndü
Kağızman Jandarma Komando Taburu'na mensup 150 kahraman jandarma Suriye'nin El Bab kentindeki 6 aylık görevlerini tamamlayarak yuvalarına döndü.
Kağızman Jandarma Komando Taburu'na mensup 150 kahraman jandarma, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin El Bab kentindeki 6 aylık görevlerini tamamlayarak yuvalarına döndü.
IHA'da yer verilen habere göre, Kağızman'da dualarla karşılanan jandarma komandolar için karşılama töreni düzenlendi. Törenine, Kaymakam Okan Daştan, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aksoy, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy ile kurum ve daire amirleri katıldı.
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