Mehmetçik'in Afganistan'dan dönüş kararı nasıl alındı?

Türk Silahlı Kuvvetleri 2002'den beri Afganistan'daydı... Birleşmiş Milletler, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında görev yapıyordu. 2015'ten beri de Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın askeri bölümünü işletiyor ve iç güvenliğini sağlıyordu. Bu görevi "çerçeve ülke" olarak, muharip görevi bulunmayan Birleşmiş Milletler misyonu kapsamında yerine getiriyordu.

24'ün haberine göre, Taliban, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi için 31 Ağustos'u son tarih ilan etmişti. Birçok ülkenin girişimine rağmen bundan vazgeçmedi. Süreyi uzatmadı. Sonrasında ülkede kalan yabancı askerleri işgalci olacağını söyledi.

Taliban son olarak, "Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz. Ama Türk askerine ihtiyacımız yok. Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlayabiliriz" demişlerdi. Türkiye bunun üzerine bir kez daha NATO yetkilileriyle görüştü. Sonrasında, ABD başkanı Joe Biden da 31 Ağustos tarihinin değişmeyeceğini söyledi.

Bu açıklamadan sonra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken'i aradı. Ardından da Türkiye, NATO misyonu kapsamında Kabil'de bulunan tüm birlikleri çekme kararı aldı. Ama Kabil Havalanı'nın işletmesinde görev alan Türk siviller kalacak. Onların ne zaman tahliye edileceği, kaç kişilik bir ekibin kalacağı henüz netleşmedi.

Askerler çekildikten sonra, Kabil'deki Türk büyükelçiliği dar bir kadroyla açık kalacak. Orada Afgan personelle birlikte çalışılmaya devam edilecek.

Havaalanının akıbeti ise merak konusu. Tüm ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'nin de Taliban'la irtibatı sürüyor. Görüşmelerin kapsamı askeri misyondan çok teknik desteğe dönüştü. Taliban'ın istediği sivil destek değerlendiriliyor.

Türkiye, bu konuda batılı ülkelerle temas halinde.Bazı Avrupa ülkeleri Afganistan'da Taliban'la temasın sürdürülebileceğinin mesajlarını da veriyor. Henüz kesin karar verilmiş değil.

Türkiye'nin havalimanı işletmesi konusunda teknik destek vermesi halinde hem uluslararası alanda alacağı karşılık, hem Afganistan'daki risk değerlendiriliyor. Anlaşma sağlanırsa, havalimanının güvenliğini Taliban sağlayacağı için, hem Türk sivillerin hem Türkiye'yle birlikte havalimanında çalışan Afgan sivillerin güvenliğinden de Taliban sorumlu olacak.