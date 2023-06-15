Mehmetçik'e teslim edildi... Modüler Zırhlı Kule yüksek seviyede koruma sağlayacak
ROKETSAN tarafından geliştirilen Modüler Zırhlı Kule, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Şirketten yapılan açıklamada "Türkiyemizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde." ifadelerine yer verildi.
ROKETSAN tarafından geliştirilen Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımı ile Türk ordusunun hizmetine girdi.
Şirketin, Twitter hesabından, Modüler Zırhlı Kule'ye ilişkin açıklama yapıldı.
Modüler Zırhlı Kule'nin görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Türkiyemizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde."
Türkiyemizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye, Modüler Zırhlı Kule yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde. ��️����#Roketsan��#ModülerZırhlıKule pic.twitter.com/OiPA6s2qEg— Roketsan (@roketsan) June 15, 2023
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