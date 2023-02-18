Mehmetçik mobil sahra üniteleriyle deprem bölgesinde yaraları sarıyor

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18 Şubat 2023 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 14:30:00

Mehmetçik TSK'nın ürettiği mobil sahra üniteleriyle deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Kaynak: AA

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Niğde'de Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde üretilen sahra üniteleri sayesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaralar sarılıyor.

Niğde'nin Bor ilçesinde 1963'te kurulan ve 60 yıldır edindiği tecrübeleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hizmet veren fabrikada, her türlü mobil sahra üniteleri, cerrahi hastane, mutfak, fırın, çamaşır, banyo, soğuk hava, yaşam, tuvalet ve banyo konteynerleri ile soğuk iklim çadırı, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) sistemleri ile TSK'da kullanılan çadırların metal aksam ve brandalarının tasarım, üretim, geliştirme, bakım, onarım ve modernizasyonu yapılıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm TSK unsurları ile 7 gün 24 saat esasıyla çalışan fabrika, ürettiği mobil üniteleri bölgeye göndererek afetzedelere destek sağlıyor.

Bu kapsamda, bölgedeki insanların yemek ve ekmek ihtiyacını karşılamak için gönderilen her bir sahra mutfak ünitesi, her öğünde 400 kişiye 4 çeşit sıcak yemek hazırlayabilme, her bir sahra fırın ünitesi ise 8 saatte 3 bin 120 ekmek çıkarabilme kapasitesine sahip.

TSK birliklerince gıda muhafazasında kullanılan römorka monteli soğuk hava konteyneri, et ve sebze bölümü olmak üzere 2 bölmede toplam 25 metreküp kullanım hacmine sahip, eksi 18-5 santigrat derecede soğutma sağlıyor.

Bölgedeki insanların barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 3x7x2,6 metre ölçülerinde 2 pencereli ve bir kapılı yaşam konteyneri ile soğuk iklim çadırı imalatı hızla sürüyor.

Bu kapsamda üretilen çadır ve konteynerleri ivedilikle bölgeye sevk eden fabrika, tevdi ve teklif edilecek her türlü görevi yerine getirme kabiliyetine sahip.

MOBİL SAHRA ÜNİTELERİ BİRÇOK KRİTİK NOKTADA HİZMET VERİYOR

Mehmetçik, depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra genel asayişin sağlanması, yardımların dağıtılması, çadır kentlerin kurulması gibi birçok alanda yaraların sarılmasına büyük katkı sağlıyor.

Hatay'da hasar gören evlerine giremeyen ve geçici konaklama alanlarında barınan depremzedelerin yardımına koşan Mehmetçik, birçok noktaya kurduğu mobil sahra üniteleriyle de destek oluyor.

Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığınca İskenderun'da bir okulun bahçesine kurulan ve AA ekiplerince görüntülenen mobil sahra üniteleri, depremzedelerin yaşamını kolaylaştırırken aynı zamanda her öğün yaptığı 4 çeşit sıcak yemek ve ekmekle bölgedeki beslenme ihtiyacını karşılıyor.

Bölgede önemli ihtiyaç olan banyo ve tuvalet konusunda da afetzedelere büyük kolaylık sağlayan mobil sahra ünitelerinin yanı sıra depremzedeler soğuk iklim çadırlarında da konaklıyor.

Askerler, aynı zamanda okul bahçesinde depremzedelere bebek bezi, oyuncak ve temel yaşam malzemeleri dağıtıyor.

Bölgedeki depremzedeler, üstün ve fedakarca çalışmalarından dolayı Mehmetçiğe minnettar olduklarını ifade etti.

Etiketler : mehmetçik türk silahlı kuvvetleri deprem bölgesi

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