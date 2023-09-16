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16 Eylül 2023 Cumartesi 11:27:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 11:27:00

Mehmetçik sınırlardan geçmeye çalışan 487 teröristi yakaladı

Kaynak: AA

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Mehmetçik, yıl başından bu yana sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 487 teröristi yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığının sınır güvenliğine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Birlik sayısının artırıldığı, "çok katmanlı emniyet sistemi"ne geçildiği faaliyetler kapsamında ocak ayından bugüne kadar yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 6 bin 890 kişi yakalandı.

Yakalananların arasında FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ mensubu olmak üzere 487 terörist yer aldı. Yakalanan teröristlerin kolluk kuvvetlerine teslim edildiği belirtildi.

Geçen sene yasa dışı yollarla sınır geçmeye çalışan 248 bin kişinin geçişi Mehmetçik tarafından engellenmiş, yakalanan 7 bin düzensiz göçmen ile 789 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmişti.

ÇOK KATMANLI SİSTEM

Sınır güvenliği kapsamında oluşturulan "çok katmanlı sistem" hem personel sayısının takviyesini hem de sınır fiziki güvenlik sistemlerinin artırılmasını kapsıyor.

Modüler beton duvarlar, yüksek güvenlikli tel çitler, gözetleme kuleleri, 4 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde hendekleri de içeren fiziki güvenlik sistemlerinin yanı sıra modern gözetleme ve tespit cihazları da sınır güvenliğinin sağlanmasında görev alıyor. Termal ve gece görüş dürbünleriyle elektronik sistemlerle sürekli takip edilen sınır hattında İHA'lar da uçuş yapıyor.

Alınan önlemler Kara Kuvvetleri Komutanlığının harekat merkezinden de takip edilebiliyor. Hudut birlikleri, komando keşif unsurlarının görev yaptığı sınır hattının hemen gerisinde ise jandarma ve polis unsurları sınır güvenliği kapsamında katmanlı olarak faaliyet gösteriyor.

Etiketler : milli savunma bakanlığı mehmetçik sınır terörist
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