Mehmetçik paniği

Irak ziyareti öncesi Başkan Erdoğan'ın "yarım kalan işi tamamlayacağız" diyerek harekat sinyali vermesi terör örgütüne panik yaşattı. Elebaşları ABD ve Batı'ya "Türkler geliyor, bizi siyasi olarak tanıyın" diye yalvarmaya başladı.

Terör örgütü PKK yurt içinde temizlendi. Şimdi sıra Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını temizlemeye geldi. Önce Irak, Türkiye ile yaptığı güvenlik zirvesi sonrası PKK'yı 'yasaklı örgütler' listesine aldı. Daha sonra da Başkan Erdoğan, "Güney sınırlarımızın ötesinde bir "teröristan" kurulmasına izin vermeyeceğiz. Bu yaz yarım kalan işi bitireceğiz" diyerek harekat sinyali verdi. TSK, büyük harekattan önce üs bölgelerini tahkim edecek. Askeri üsler arasında ulaşım ağı kuracak. Örgütün yerleşim yerleriyle bağı kesilecek. Güvenli bölgeler oluşturulduktan sonra PKK'nın düz araziye inmesi hedefleniyor.

'TÜRKLERE BOYUN EĞMEYİN'

Hazırlıklar sürerken Kandil'deki elebaşı Cemil Bayık, Türkiye ve Irak arasında kurulan Ortak Daimi Komite'ye ilişkin endişesini dile getirdi, "Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, PKK'ya ne kadar zarar verecekse, Irak'ın çıkarlarına da o kadar zarar verecektir. Irak devletinin işgalci ve yayılmacı Türk devletinin planlarına alet olmamasını ve Türk devletine boyun eğmemesini umut ediyoruz" dedi. PKK/YPG Sözcüsü Ferhad Şami ise "Türkiye önümüzdeki yaz Kobani (Ayn El-Arap) bölgesine saldırı yapmayı planlıyor. Sürekli saldırı altındayız. Şu anda daha fazla önem verdiğimiz konu, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin siyasi olarak tanınması. Güçlerimize olan desteğinizi artırın" dedi.

200 KM DERİNLİKTE İNLERİNİ VURDUK

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 12, Asos'ta 4 olmak üzere toplam 16 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Asos bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 200 kilometre derinlikteki terör inleri vuruldu. MSB, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor" mesajı paylaştı.