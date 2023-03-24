Mehmetçik Okulu'ndaki depremzede öğrenciler asker ağabeyleriyle futbol oynadı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçik Okullarımızda evlatlarımız, öğretmenleri ve asker ağabeyleriyle sportif faaliyetlerle bir araya gelerek sosyal ve duygusal iyileşmelerine ivme katıyorlar." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, depremzede çocukların Mehmetçikle oynadıkları futbol maçından görüntüler de yer aldı.