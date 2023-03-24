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24 Mart 2023 Cuma 16:45:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 16:45:00

Mehmetçik Okulu'ndaki depremzede öğrenciler asker ağabeyleriyle futbol oynadı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'te kurulan Mehmetçik Okulu'nda öğrenim gören depremzede öğrencilerin, askerlerle oynadığı futbol maçından görüntüleri paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçik Okullarımızda evlatlarımız, öğretmenleri ve asker ağabeyleriyle sportif faaliyetlerle bir araya gelerek sosyal ve duygusal iyileşmelerine ivme katıyorlar." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, depremzede çocukların Mehmetçikle oynadıkları futbol maçından görüntüler de yer aldı.

Etiketler : mahmut özer mehmetçik okulu depremzede öğrenci asker futbol

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