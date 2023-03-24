Mehmetçik Okulu'ndaki depremzede öğrenciler asker ağabeyleriyle futbol oynadı
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'te kurulan Mehmetçik Okulu'nda öğrenim gören depremzede öğrencilerin, askerlerle oynadığı futbol maçından görüntüleri paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçik Okullarımızda evlatlarımız, öğretmenleri ve asker ağabeyleriyle sportif faaliyetlerle bir araya gelerek sosyal ve duygusal iyileşmelerine ivme katıyorlar." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, depremzede çocukların Mehmetçikle oynadıkları futbol maçından görüntüler de yer aldı.
Mehmetçik Okullarımızda evlatlarımız, öğretmenleri ve asker ağabeyleriyle sportif faaliyetlerle bir araya gelerek sosyal ve duygusal iyileşmelerine ivme katıyorlar. @tcsavunma— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 24, 2023
��Gaziantep pic.twitter.com/oVBohvLVTn