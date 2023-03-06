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06 Mart 2023 Pazartesi 07:40:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 07:40:00

Mehmetçik minik kalpleri fethetti! ‘Asker abi seni çok seviyorum'

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde her alanda vatandaşın yardımına koşan Mehmetçik, bir kez daha herkesin sevgisini kazandı. Çocuklar, çizdikleri resimler ve yazdıkları mektuplarla asker ağabeylerine teşekkür etti.

Mehmetçik, çadır kentlerde de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor, çocuklara özel ilgi gösterip onların yaşadığı zor günleri atlatmalarına yardımcı oluyor.

DUYGU DOLU MEKTUP VE RESİMLER

* Deprem bölgesinde faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, çadır kent ve konteyner kent alanlarında açılan Mehmetçik Okulları'nda da çocukları yalnız bırakmadı. Depremzede çocuklar da çizdikleri resimler ve yazdıkları mektuplarla asker ağabeylerine teşekkür etti. Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, çocukların resim ve mektuplarından bazılarını paylaştı.

'BİZİ KORUYORSUN, TEŞEKKÜR EDERİM'

* Asker ve çocuk çizili bir resimde, "Canım abim Yunus abiye. Seni seviyorum Yunus abi. Sen bizi koruyorsun, teşekkür ederim. ifadesi yer aldı. Başka bir öğrenci de "Asker abi sana bir şey söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum, sen iyi bir adamsın. Asker abi bana iyi davrandığın için teşekkürler" dedi. Bir başka resimde de okul ve askerlerin çizimleri yer aldı.

Etiketler : çadır kentler Mehmetçik çocuklara özel

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