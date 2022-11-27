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27 Kasım 2022 Pazar 10:24:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 10:24:00

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde zorlu kış şartlarında operasyonlarına devam ediyor

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde zorlu kış şartlarında operasyonlarına devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TSK, Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile Zap bölgesindeki teröristlerin temizlenerek hudutların güvenliği için bölgenin teröre karşı kilitlenmesi amaçlandı.

Aradan geçen 7 aylık süreçte Mehmetçikler zorlu bir arazide ve zorlu hava şartlarında teröristlerin inlerine giriyor, bölgeyi terörden temizliyor.

Kış aylarına girilmesiyle bölgedeki hava şartları da çetin hale geldi. Binlerce metrelik rakımda vatan ve millet aşkıyla görev yapan Mehmetçik, yer yer karlı arazide operasyonlarını icra ediyor.

Sıcaklığın eksi derecelerde olduğu Zap bölgesinde son günlerde hava durumu, gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınalı seyrediyor.

Komandolar ve özel kuvvetler yoğun şekilde yıldırımların düştüğü, sisten dolayı görüş mesafesinin azaldığı, çamurlu ve karlı araziden dolayı intikalin zorlu olduğu bölgede kahramanca, korkusuzca görevlerini yerine getiriyor.

Etiketler : milli savunma bakanlığı mehmetçik türk silahlı kuvvetleri
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