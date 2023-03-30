Mehmetçik Hatay'da kurduğu donanımlı çadırlarla depremzedelere destek oluyor

Depremlerin ardından İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı personel, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki çadır kente, bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde okul, sahra mutfağı, ekmek fırını ile banyo gibi donatıların olduğu çadırlar kurdu.

Bölgedeki depremzedelerin üç öğün yemek ve içme suyu ihtiyacını karşıladığı yerde, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli kurulan Mehmetçik Okulu da bulunuyor.

Çocukların eğitimlerinin aksamaması için kurulan çadır sınıflarda, gönüllü öğretmenler tarafından ders veriliyor. Mehmetçik, öğrencilere öğlen aralarında ek gıda vererek daha kaliteli eğitim görebilmesi için de çabalıyor.

Defne Belediyesinde Ruhsat Müdürü olarak görev yapan Hüsamettin Eskiocak, Harbiye Mahallesi'nde kurulan çadır kentte yaklaşık 1000 kişinin yaşadığını söyledi.

Çadır kentin güvenliğinin TSK personeli tarafından sağlandığını söyleyen Eskiocak, merkezi noktaya kurulan çadırlarda yapılan yemeklerden isteyen herkesin faydalanabildiğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarının çadırlarının kurulma aşamasında bölgeye birçok kez geldiğini dile getiren Eskiocak, "Buraya dokundular. Gerçekten ilgi gösterdiler. Buradaki ihtiyaçların temini açısından gereken hassasiyeti gösterdiler." dedi.

Mehmetçik Okullarında yaklaşık 1500 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Eskiocak, 30 gönüllü öğretmenin öğrencilere eğitim verdiğini kaydetti.

Bölgede sağlık çadırlarının da bulunduğu belirten Eskiocak, poliklinik çadırı, seyyar eczane, 112 mobil acil servisi ve psikolojik destek ünitesinin depremzedelere hizmet verdiğini dile getirdi.

Bölgede yaşayanların bütün ihtiyaçlarının karşılanabildiğini anlatan Eskiocak, "Günde 60 ailenin çamaşırlarının yıkanabileceği mobil istasyon kuruldu. Bunların yanında bay, bayan duşluklar yapıldı. Burası güvenli ve sağlıklı bir yer oldu. Hulusi Akar gerekeni yaptı sağ olsun." diye konuştu.