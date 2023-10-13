Mehmetçik göz doldurdu: 'Ateş Serbest'te hedefleri tam isabetle ile imha etti
Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2023" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen silah ve silah sistemleri tarafından tam isabetle vurularak imha edildi.
"Ateş Serbest-2023" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Kemal Kadıoğlu ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları ve ordu komutanlarının da katılımıyla Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirildi.
TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek faaliyete, kuvvet komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığından 963 personel katıldı.
F-16 savaş uçakları ve ATAK taarruz helikopterleri ile 42 silah ve silah sisteminin kullanıldığı faaliyet, "Ateşin Gücü" sloganıyla yapıldı.
Faaliyette, SAR 762 MT makineli tüfek, KN-12 uzman nişancı tüfeği, KARGU vurucu insansız hava aracı, BORAN hafif çekili obüs, HİSAR A alçak irtifa ve HİSAR O orta irtifa hava savunma sistemleri ilk kez sergilendi. Bunlardan SAR 762 MT makineli tüfek, KN-12 uzman nişancı tüfeği ile AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk kez atış faaliyetinde kullanıldı.
Kahraman Tankçılarımız, Ateş Serbest Faaliyeti'nde hedefleri uzak mesafeden tam isabetle vurdu! #AteşSerbest���� pic.twitter.com/nkKPrfiHh9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2023
- İzmir'de şafak operasyonu: 129 kişi gözaltına alındı
- "Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi" iddiası yalan çıktı
- ABD'li Bakan'a Filistinli siviller soruldu: Cevap veremedi!
- Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
- Fethiye açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Mehmetçik göz doldurdu: 'Ateş Serbest'te hedefleri tam isabetle ile imha etti