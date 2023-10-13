Mehmetçik göz doldurdu: 'Ateş Serbest'te hedefleri tam isabetle ile imha etti

Mehmetçik göz doldurdu: 'Ateş Serbest'te hedefleri tam isabetle ile imha etti

"Ateş Serbest-2023" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Kemal Kadıoğlu ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları ve ordu komutanlarının da katılımıyla Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek faaliyete, kuvvet komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığından 963 personel katıldı.

F-16 savaş uçakları ve ATAK taarruz helikopterleri ile 42 silah ve silah sisteminin kullanıldığı faaliyet, "Ateşin Gücü" sloganıyla yapıldı.

Faaliyette, SAR 762 MT makineli tüfek, KN-12 uzman nişancı tüfeği, KARGU vurucu insansız hava aracı, BORAN hafif çekili obüs, HİSAR A alçak irtifa ve HİSAR O orta irtifa hava savunma sistemleri ilk kez sergilendi. Bunlardan SAR 762 MT makineli tüfek, KN-12 uzman nişancı tüfeği ile AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk kez atış faaliyetinde kullanıldı.