Mehmetçik, depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor
Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları ile köylere çadır ulaştırma ve kurma faaliyetleri aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleriyle köylere çadır ulaştırılması ve kurulması çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, Mehmetçiğin bölgede 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladığı belirtildi.
- "İyi komşuluk böyle günlerde belli olur"
- Mehmetçik, depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor
- "Zor günlerin aşılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz"
- TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu, depreme dayanıklı sistemler sayesinde zarar görmedi
- Hatay'da 10 yaşındaki Cudi depremden 147 saat sonra kurtarıldı
- Enkazda insanlara umut olan ekipler, binada mahsur kalan kediye yardım eli uzattı