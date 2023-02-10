Mehmetçik depremlerin ardından Hatay'ın asayişi için devriye görevi yapıyor

Mehmetçik depremlerin ardından Hatay'ın asayişi için devriye görevi yapıyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam ediyor. Birlikte güçlüyüz." ifadesi kullanıldı.

Mehmetçiklerimiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam ediyor.

Birlikte Güçlüyüz ���� pic.twitter.com/fIvU1cb9Ud — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 10, 2023

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde, Mehmetçiğin, Hatay'ın cadde ve sokaklarında, yıkılan binaların civarında, iş merkezlerinin bulunduğu bölgede devriye faaliyetinde olduğu görülüyor.