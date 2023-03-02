Mehmetçik deprem bölgesinde devriye görevini sürdürüyor
Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deprem bölgesindeki illerde asayişe destek için devriye görevine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki illerimizde devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak asayişe destek için devriye görevlerimiz sürüyor. Yaralarımız sarılıyor." ifadesi kullanıldı.
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