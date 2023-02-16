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16 Şubat 2023 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 12:45:00

Mehmetçik, Antakya'da 15 bin ekmek, 10 bin kişilik yemek dağıtıyor

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ile Serinyol kışlasındaki lojistik üssünde incelemelerde bulundu.

Depremden etkilenen Hatay merkezde 2 bin 723 Mehmetçik görev yapıyor, 11 mutfak, 3 seyyar fırınla günlük 15 bin ekmek, 10 bin kişilik yemek dağıtılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) depremzedelere yardım için seferber oldu.

TSK'nın arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için hava ve deniz "yardım koridorları" oluşturuldu.

Mehmetçik, depremin etkilediği bölgelerde sıcak yemek, kumanya ile ekmek dağıttı, bölgelere gönderilen sahra mutfakları da faaliyetlerine başladı. Bunlarla birlikte seyyar tuvalet, seyyar banyo da depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

TSK, deprem bölgelerinde lojistik destek üsleri kurdu. 8 ilde kurulan 19 lojistik üssünde bölgeye gönderilen yardımlar sınıflandırılıyor. Daha sonra yardımlar AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere sevk ediliyor.

BAKAN AKAR'DAN LOJİSTİK ÜSSÜNDE İNCELEME

Hatay'daki Serinyol kışlasında kurulan lojistik üssünde beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çalışmalara ilişkin 8'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Mete'den brifing aldı.

Tuğgeneral Mete, Hatay'daki 8'inci Komando Tugay Komutanlığının emrine değişik birliklerden gelen 8 komando taburunun da verildiğini belirterek, "Hatay'da 2 bin 723 personelimiz görev yapıyor. Değişik bölgelerde toplam 1200 olmak üzere 5 çadır kent kurduk. 11 mutfak 3 seyyar fırınla hizmet veriyoruz. Günlük ekmek üretimimiz 15 bin, yemek üretimimizi 10 bin kapasiteye çıkardık ve Antakya'da muhtelif yerlerde yemek ve ekmek dağıtımı hizmetini yürütüyoruz." diye konuştu.

Gönderilen yardımları köylere de ulaştırdıklarını aktaran Mete, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz çadır kentlere yangın söndürme cihazları, su depoları ile seyyar banyo ve tuvaletleri taşıdık. Şehrimizdeki iki büyük hastanenin su ihtiyacını karşılıyoruz. Tankerlerimizle düzenli su taşıyor, orada düzenli olarak suların akmasını sağlıyoruz. Köylere şu ana kadar toplam 1516 araçla yardım yaptık. Bu kapsamda dün 445 noktaya ulaşarak yardım malzemesi bıraktık. AFAD ile koordine halindeyiz. Yeni çadır kent talepleri var. Lojistik üssümüze yeni gelen çadırlar var. Yerlerin belirlenmesinin ardından çadır kurma faaliyetlerimize devam edeceğiz."

Milli Savunma Bakanı Akar da çalışmalardan dolayı Mehmetçiği kutladı.

Etiketler : mehmetçik antakya hulusi akar lojistik üssü

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