Mehmetçiğin ve İHA'ların deprem bölgesindeki çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin ve insansız hava araçlarının (İHA), deprem bölgesindeki çalışmalara desteğinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem sonrası yaraları sarmak için güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Mehmetçiğin asayişe destek için sokaklarda devriye görevi yaptığı ifade edilen açıklamada, İHA'ların da gece-gündüz demeden havadan görüntülerle bölgedeki çalışmalara katkı sağladığı kaydedildi.
Yaralarımızı sarmak için deprem bölgesindeki çalışmalara havadan da aralıksız destek sağlıyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2023
Mehmetçiklerimiz asayişe destek için sokak sokak devriye atarken, İHA'larımız da gece-gündüz demeden havadan görüntülerle bölgedeki her türlü çalışmaya katkı sağlıyor.#MSB pic.twitter.com/rp02i0kimk
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