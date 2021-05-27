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27 Mayıs 2021 Perşembe 16:15:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 16:15:00

Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok! 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

Etiketler : mehmetçik pkk terörist pençe şimşek operasyon
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