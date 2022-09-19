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19 Eylül 2022 Pazartesi 12:33:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 12:33:00

Yerli bomba atar Azerbaycan yolunda!

Kaynak: AA

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Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki bir silah firmasının ürettiği bomba atar TSK'nın envanterine kazandırıldı. İhracatına hazırlanıldığı bomba atar için 20'den fazla ülkeden talep geliyor. Yerli bomba atar Azerbaycan ordusunun kullanımına sunulması için yola çıktı.

Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki bir silah firmasının ürettiği bomba atar, Azerbaycan ordusunun kullanımına sunulacak.

Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi'nde faaliyetini sürdüren şirket, özgün tasarım ve etkili menziliyle dikkati çeken yerli bomba atarın ihracatına hazırlanıyor.

Dipçik aksamı takılarak tek başına da kullanılabilen, 40 milimetrelik mühimmatı ateşleyen bomba atar, ses, gaz fişeği ve tahribatlı mühimmat kullanımına uygun geliştirilen silah TSK'nın envanterine kazandırıldı.

Hızlı ve istikrarlı nişan alma, etkili menzili, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlusu, sürekli taşımaya uygun hafif ve özgün tasarımıyla muadillerinden ayrılan yerli bomba atarlar, Mehmetçiğin önemli silah gücü oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığının açtığı ihale kapsamında üretilen ve ağırlaştırılmış kalifikasyon testini başarıyla geçen bomba atarlar, dost ve kardeş ülkelerin de dikkatini çekiyor.

MEHMETÇİĞİN ÖNEMLİ SİLAH GÜCÜ OLDU

Firma sahibi Selim Akdaş, firmanın savunma sanayisine yönelik projelerde yer aldığını söyledi.

TSK'nın envanterindeki firmanın üretimi AK40-GL bomba atarın 10 bin adetle sahada etkin kullanıldığını belirten Akdaş, dünyadaki muadillerine göre özgün mühendislik ürünü silahların çok sayıda öne çıkan özelliği olduğunu dile getirdi.

"20'DEN FAZLA ÜLKEDEN TALEP VAR"

Akdaş, diğer bomba atarların bin atım ömürlü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda Azerbaycan ile de görüşüyoruz. Bomba atarın altılı tamburalısı için talep var. Bu silaha 20'den fazla ülkeden talep var. Milli Savunma Bakanlığımız uygun görürse o ülkelere veriyoruz. Yani her önüne gelen elimizden silah alamaz. Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerine gönderebiliyoruz. Öncelik, Türk Silahlı Kuvvetleri. Daha sonra imkan varsa dost ve kardeş ülkelere verebiliriz. Altılı tamburalı modeli, düşük ve orta hız mühimmat atabiliyor. Yani 400 ve 800 metre menzilli. Azerbaycan onu istiyor, görüşüyoruz."

Silahta yaşanacak olası arıza ve yedek parça sorununu hızlı ve etkin şekilde çözdüklerini anlatan Akdaş, bugüne kadar kullanımından dolayı kolluk kuvvetlerinin takdirini kazandıklarını kaydetti.

Etiketler : Savunma Sanayii Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi
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