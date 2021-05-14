  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,4308
  • Euro
    10,2275
  • Altın
    497,9060
İstanbul
13 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Pazartesi'den itibaren başlıyoruz
Kanal İstanbul'da tarih netleşiyor: İlk köprü başlıyor
Mehmetçiğin dikkati Doğu Akdeniz'de faciayı önledi
Yazın hiti için buluştular
Yan yana poz yok
Engin Neslihan'ı yok saydı
Beşiktaş üzüntüsü
36. yaş öpücüğü
‘Yakın arkadaş' paniği
TATLI YEMEDEN ÖNCE İKİ KEZ DÜŞÜNÜN
Bayram sofraları vücut dengesini bozabilir
Virüsle birlikte 'inme' riski var
Geçmeyen ağrılar tükenmişlik sendromuna sürüklüyor
Çocukta 'parmak emme' 3 yaşında bitmeli
Uzman Astrolog Özlem Recep Günlük Burç Yorumu - 14 Mayıs
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'ye ısrarla sordular... Kınamaktan kaçındı
Gazze'de çocuklar şehit olurken o bale izliyordu... Büyük tepki çekti
İsrail'in yalanlarını deşifre etti, yurdundan oldu
ABD itiraz etmişti: BMGK'da kritik görüşme için tarih belli oldu
Altun: İçişleri Bakanımız kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır
İtalya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Başkan Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
İsrail'in saldırıları devam ediyor: 103 şehit
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 3 roket atıldı
14 Mayıs 2021 Cuma 13:05:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2021 Cuma 13:05:00

Mehmetçiğin dikkati Doğu Akdeniz'de faciayı önledi

ABONE OL

Libya açıklarında batmak üzere olan şişme bottaki 97 düzensiz göçmen, bölgede görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gaziantep'in girişimi ve Libya Sahil Güvenliğinin müdahalesiyle kurtarıldı. Göçmenlerin terk etmelerinin hemen ardından botun batması, olası facianın önüne geçildiğinin en büyük göstergesi olarak nitelendirildi.

Libya açıklarında batmak üzere olan şişme bottaki 97 düzensiz göçmen, bölgedeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gaziantep'in girişimi ve Libya Sahil Güvenliğinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya açıklarında görevli TCG Gaziantep fırkateyni 13 Mayıs'ta Khoms Limanı'nın 28 mil açığında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

Botun bir bölümünün söndüğü ve göçmenlerin büyük tehlikede olduğunun fark edilmesi üzerine bölgede görevli TCG Göksu fırkateynindeki helikopter hemen havalandı.

Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına durumun bildirilmesinin ardından askeri helikopter ve TCG Gaziantep fırkateyni, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu yakından takip ederek emniyete aldı.

Libya Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeye gelmesinin ardından 97 göçmen bottan alındı. Göçmenlerin terk etmelerinin hemen ardından botun batması, olası facianın önüne geçildiğinin en büyük göstergesi olarak nitelendirildi.

Güvenlik kaynakları, Libya açıklarında görevli fırkateynin bu hafta içinde yardım çağrısında bulunan 123 düzensiz göçmenin kurtarılmasında da önemli rol oynadığını belirterek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerin bölgede muhtemel can kayıplarının önlenmesine büyük katkı sağladığını kaydetti.

Etiketler : doğu akdeniz mehmetçik göçmen tcg göksu
Seni hiçbir zaman unutmayacağım!

Seni hiçbir zaman unutmayacağım!
Buse'ye hacker şoku

Buse'ye hacker şoku
Sadakatsiz kadrosunda

Sadakatsiz kadrosunda
Şampiyonluk sevinci

Şampiyonluk sevinci
Hülya'nın tokadından sakındım

Hülya'nın tokadından sakındım
Dominik'ten halk plajına

Dominik'ten halk plajına
6 yıldır baktığım yerde

6 yıldır baktığım yerde
Ebru'nun ‘bal'ı

Ebru'nun ‘bal'ı
Yeniden ‘Müzikte İyilik Var' dediler

Yeniden ‘Müzikte İyilik Var' dediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER