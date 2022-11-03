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03 Kasım 2022 Perşembe 08:09:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 08:09:00

Mehmet Tevfik Göksu: İBB yönetimi yalan söylerken suçüstü yakalandı

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Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın çalışmadığı haberi İBB'nin 2'nci adamı Murat Ongun tarafından doğrulandı. Ongun, 23 Temmuz'da açılışı yapılan fabrikanın 29 Ekim'e kadar çalıştırılmadığını, İstanbullunun ekmeğe ihtiyacı olmamasından ekmek üretme ihtiyacı duymadıklarını itiraf etti. Bu itiraf sonrası açıklama yapan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu İBB yönetimine özür dileme çağrısı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 3 ay önce açılışını yaptığı Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim yapılmadığı anlaşılmıştı. Dün de İBB'nin 2'nci adamı Murat Ongun tarafından doğrulandı. Ongun, İstanbullunun ekmeğe ihtiyacı olmamasından ekmek üretme ihtiyacı duymadıklarını itiraf etti.

Esenler Belediye Başkanı, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, CHP'li İBB yönetiminin İstanbullulardan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Göksu paylaştığı videoda, "CHP'li İBB yönetimi "Fazilet Durağı Yalanı"nda olduğu gibi Hadımköy'deki halk ekmek fabrikasında da yalan söylerken suçüstü yakalandı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Fazilet Durağı Yalanı Mehmet Tevfik GÖKSU
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