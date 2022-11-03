"İBB yönetimi yalan söylerken suçüstü yakalandı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 3 ay önce açılışını yaptığı Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim yapılmadığı anlaşılmıştı. Dün de İBB'nin 2'nci adamı Murat Ongun tarafından doğrulandı. Ongun, İstanbullunun ekmeğe ihtiyacı olmamasından ekmek üretme ihtiyacı duymadıklarını itiraf etti.

Esenler Belediye Başkanı, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, CHP'li İBB yönetiminin İstanbullulardan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Göksu paylaştığı videoda, "CHP'li İBB yönetimi "Fazilet Durağı Yalanı"nda olduğu gibi Hadımköy'deki halk ekmek fabrikasında da yalan söylerken suçüstü yakalandı." ifadelerini kullandı.